Мери мріють про зміни в системі тендерних закупівель

Івано-Франківськ. 15 січня. УНІАН. Мери українських міст сподіваються, що уряд здійснить докорінні зміни в системі тендерних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав ПІТЦИК, коментуючи підсумки зустрічі членів правління Асоціації з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 14 січня в Дніпропетровську.

За його словами, міські голови вкотре висловили главі уряду серйозне занепокоєння щодо системи тендерних закупівель, наполягаючи на докорінних змінах. Мери міст попросили Ю.ТИМОШЕНКО «невідкладно розпочати розробку нової редакції Закону України про публічні закупівлі, яка б враховувала міжнародний досвід тендерного законодавства”.

На його думку, якщо уряд не прислухається до прохання мерів міст, то можлива «нова муніципальна революція». Однак висловив сподівання, що уряд виконає обіцянки.

М.ПІТЦИК зазначив, що цей уряд має змінити своє ставлення до місцевого самоврядування, оскільки попередні «ігнорували всі наші пропозиції».

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС зі свого боку зауважив, що якщо «уряд не змінить політику про закупівлі, то міста недоотримуватимуть фінансування на різноманітні соціальні проблеми».