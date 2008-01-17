Янукович хоче почути гірку правду від Тимошенко

Харків. 17 січня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що його політична сила не буде підтримувати Програму діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні під час поїздки до Харкова.

«Ми вже коментували проект тієї програми, який був. Зараз нову програму, яку прийняли, ми її ще не бачили. Але, за оцінками наших експертів, вона мало чим відрізняється від проекту. Про те, що вона носить популістський характер, у цьому в нас немає і не було ніяких сумнівів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, популізм – це те зло, яке переслідує останніми роками Україну, і в історії багатьох країн приймалися дуже жорсткі заходи, і навіть закони, які не давали можливості популістам обманювати людей.

«У нас, на жаль, в країні це ще процвітає, тому ми ніколи не будемо підтримувати подібного роду програми. Ми вважаємо, якою б не була правда, якими б не були реалії, ми повинні завжди про це говорити людям, тому що це істина, яку має знати кожен», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Ми вважаємо, що політики все таки повинні бути чесними по відношенню до свого народу. Тому ми цю програму підтримувати не будемо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Кабінет Міністрів України затвердив проект програми “Український прорив: для людей, а не політиків”.

Уряд також ухвалив рішення передати проект програми для розгляду до Верховної Ради України.