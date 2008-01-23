До Харкова прибула слідча комісія
00:09, 23 січня 2008Харьків
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Вона перевірить діяльність Добкіна
Харків. 23 січня. УНІАН. До Харкова прибула слідча комісія для вивчення діяльності міського голови Михайла ДОБКІНА.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.
За інформацією голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, представники комісії вже розпочали роботу в облдержадміністрації - вони будуть перевіряти факти, викладені в поданні губернатора до голови Верховної ради України.
Члени комісії поспілкуються з працівниками облдержадміністрації, Харківського міськвиконкому, керівниками силових структур області, а потім передадуть свої напрацювання до комітету Верховної ради України.
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