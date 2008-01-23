Харків. 23 січня. УНІАН. До Харкова прибула слідча комісія для вивчення діяльності міського голови Михайла ДОБКІНА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За інформацією голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, представники комісії вже розпочали роботу в облдержадміністрації - вони будуть перевіряти факти, викладені в поданні губернатора до голови Верховної ради України.

Члени комісії поспілкуються з працівниками облдержадміністрації, Харківського міськвиконкому, керівниками силових структур області, а потім передадуть свої напрацювання до комітету Верховної ради України.