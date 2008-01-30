Платіні нагадує Україні і Польщі про Євро-2012

Харків. 30 січня. УНІАН. Україна та Польща більше не можуть зволікати з підготовкою до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, заявляє президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, доповідаючи на засіданні правління УЕФА у Загребі, М.ПЛАТІНІ закликав уряди України та Польщі мобілізувати свої зусилля для підготовки Євро-2012, щоб «уникнути критичного спаду».

«Я маю чітке відчуття, що наступні чотири-шість місяців будуть надзвичайно важливими, щоб уникнути будь-якого критичного спаду у проектах спортивної і суспільної інфраструктури і щоб захистити глобальну вірогідність самого Євро-2012», – заявив М.ПЛАТІНІ.

Крім того, УЄФА висловлює сподівання, що нестабільність 2007 року - вже у минулому. “В обох країнах з’явилися нові уряди. Вони повинні ефективно опрацювати кожен аспект підготовки, починаючи зі стадіонів та закінчуючи дорогами та аеропортами”, - йдеться у заяві М.ПЛАТІНІ.

“Є потреба у впровадженні реальної урядової мобілізації, доводячи до відома влади критичну необхідність встановити структуру управління, щоб ввести в дію всі проекти, пов`язані з Євро-2012”, - наголосив М.ПЛАТІНІ.

Він додав, що УЄФА цілком і повністю зобов’язується зробити усе можливе протягом наступних декількох місяців, щоб допомогти і підтримувати Україну та Польщу як у консультативному, так і в адміністративному і політичному рівні для того, щоб гарантувати успіх проекту.

Крім того, як повідомляє веб-сайт УЄФА, генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР підтвердив, що ця організація на високому рівні співпрацює з новими урядами України і Польщі, але заявив, що настав час діяти, а не просто говорити.

За словами Д.ТЕЙЛОРА, УЄФА не відкидає можливості, при потребі, обрати іншого господаря турніру, якщо справи підуть погано. Але він додав, що на сьогодні в УЄФА запасного плану немає. «Нам довелося б розпочати відбір з нуля, це було б незвичайно», - сказав Д.ТЕЙЛОР.

Як повідомляв УНІАН, Харків розглядається як одне з міст, де можуть пройти ігри фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.