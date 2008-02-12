Стартував спільний проект УНІАН, 5-го каналу, радіо ”106 FМ” та «Главреда»
19:32, 12 лютого 2008Харьків
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Тема: відносини України та Росії
Харків. 12 лютого. УНІАН. Сьогодні о 19.15 на ”5-му каналі” стартував спільний проект інформаційного агентства УНІАН, ”5-го каналу”, радіо ”106 FМ” та холдингу «Главред-медіа» під назвою «Rе:Акція».
Тема проекту - ”Російсько-українські відносини крізь призму політичного газавату:
Ющенко у Москві - чого чекати?
Газовий демарш Росії - це захист ”РосУкрЕнерго”?
Хто для Росії кращий партнер: Ющенко чи Тимошенко?”.
У проекті беруть участь народні депутати Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО та Ірина ГЕРАЩЕНКО, експерти Валерій ЧАЛИЙ і Денис КІРЮХІН, а також п`ятеро провідних вітчизняних журналістів.
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