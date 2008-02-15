Добкін проти будівництва університетської клініки до Євро-2012
Про це він особисто сказав Ющенку
Харків. 15 лютого. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН не бачить доцільності будівництва у Харкові університетської клініки, яку обласна держадміністрація планує спорудити до проведення Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Харківської міськради,
Позицію влади Харкова М.ДОБКІН висловив сьогодні у ході зустрічі мерів міст з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ у Києві.
Створення університетської клініки, вважає М.ДОБКІН, не вирішить всіх питань медичного обслуговуванню під час матчів Євро-2012.
М.ДОБКІН поінформував при цьому, що його позицію підтримали мери інших міст, котрі беруть участь у нараді в Секретаріаті Президента України. «Гроші, призначені для будівництва цієї клініки, було б доцільніше спрямувати на модернізацію існуючих медичних установ міста», - зазначив М.ДОБКІН.