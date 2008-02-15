Вихідними в Україні буде до 18° морозу

Харків. 15 лютого. УНІАН. У суботу, 16 лютого, в Харківській області переважатиме хмарна з проясненнями погода, невеликий сніг, хуртовини, на дорогах ожеледиця, вітер північний 7-12 м/сек.

Температура по області вночі 10°-15° морозу, вдень від -4° до -9°. У Харкові вночі -10°-12°, вдень у суботу -5°-7°.

У неділю, 17 лютого, на Харківщині мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північний 5-10 м/сек. Температура вночі -12°-17°, вдень у неділю -4°-9°.

В Україні в суботу очікується холодна погода з температурою вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 6-11° морозу; на півдні та заході вночі -7-12°, вдень 1-6° морозу; на Південному узбережжі Криму впродовж доби 0-5° морозу. Місцями пройде невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер переважатиме північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, уночі в Україні, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, подекуди хуртовини.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, 17-18 лютого в Україні буде мінлива хмарність. 17 лютого без опадів, лише на крайньому півдні, а вдень і на північному заході країни невеликий сніг; 18 лютого часом сніг, мокрий сніг, хуртовина (лише на півдні Лівобережжя та у Криму без істотних опадів). На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний та північний, 7-12 м/с, 17 лютого на півдні, 18 лютого в західних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с. 17 лютого утримається холодна погода з температурою вночі 10-15° морозу (у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями до 18° морозу), вдень 2-7° морозу, на Південному узбережжі Криму вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°; 18 лютого підвищення температури вночі до 6-11° морозу (на крайньому заході до 1-5° морозу), вдень – від 3° морозу до 2° тепла, лише у східній частині та в Криму температура істотно не зміниться.

На 19-20 лютого синоптики прогнозують невеликий сніг і мокрий сніг (у Карпатах, а 20 лютого і у північних та східних областях – помірний ), лише 20 лютого у південних областях без істотних опадів. Температура у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях вночі 4-10° морозу, в Карпатах, а 19 лютого на сході місцями 11-13° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті території 19 лютого вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті і півдні до 6° тепла, 20 лютого зниження температури на 1-3°.

21 лютого місцями, 22 лютого на всій території країни невеликий сніг, мокрий сніг; температура істотно не зміниться. 23-25 лютого невеликий та помірний сніг, мокрий сніг, вдень подекуди з дощем, лише у південній частині та на Закарпатті переважно без опадів; температура підвищиться вночі до -4° +2° тепла, вдень до 0-6° тепла, у південній частині та на Закарпатті місцями до 8-11° тепла.

У Києві та Київській області завтра очікується мінлива хмарність, місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 10-15°, вдень 4-9° морозу.

17-18 лютого теж буде мінлива хмарність, 17 лютого без опадів; 18 лютого часом сніг, мокрий сніг, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень 18 лютого місцями пориви 15-20 м/с. 17 лютого утримається холодна погода з температурою вночі 10-15°, вдень 2-7° морозу; 18 лютого підвищення температури вночі до 6-11° морозу, вдень до 3° морозу - 2° тепла, в столиці очікується близько 0°.

19-20 лютого пройде невеликий сніг, мокрий сніг (вдень 20 лютого помірний). Температура 19 лютого вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; 20 лютого зниження температури на 1-3°. У Києві температура 19 лютого буде вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла; 20 лютого вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.