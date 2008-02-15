Карасьов знає все про Балогу

Харків. 15 лютого. УНІАН. Директор Інституту глобальних стратегій, харків’янин Вадим КАРАСЬОВ вважає, що глава президентського секретаріату Віктор БАЛОГА пішов з партії «Народний Союз Наша Україна» через те, що вона не має перспектив.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі УНІАН.

“БАЛОГА пішов тому, що “Наша Україна” у тому стані, у якому вона перебуває, і фракція, і партія, не мають перспективи. Єдності нема, і ніхто об’єднуватися не збирається, попри всі обіцянки Президенту”, - зокрема сказав В.КАРАСЬОВ. На його думку, “фракція не має ані власного голосу, ані власної позиції, вони все ж сьогодні ближче до Блоку Юлії Тимошенко”.

Політолог вважає, що вихід з партії В.БАЛОГИ є “своєрідною констатацією печального політичного здоров’я “Нашої України”. Водночас, за його словами, сьогодні звичайно рано казати про приреченість “колись перспективного” політичного проекту.

“Але те, що Президенту потрібна нова перспективна політична база із розрахунком і на новий парламент, і на нову президентську кампанію – немає сумніву”, - переконаний В.КАРАСЬОВ.

Водночас він зазначив, що не знає, чи брав на такий крок Віктор БАЛОГА “благословення” Президента України Віктора ЮЩЕНКА. “Але, гадаю, Президент був в курсі, і знав про наміри голови Секретаріату”.

Тим більше, зауважив В.КАРАСЬОВ, “для вдумливої публіки не секрет, якою є ситуація у “НУ” і якими є стосунки між головою Секретаріату і частиною “НУ”.

“Як і не секрет, що частина соратників БАЛОГИ давно вже займалася підготовкою нового політичного проекту. У створенні нової партії будуть брати участь окремі регіональні організації “Нашої України”, - додав політолог.

При цьому, на його думку, “Наша Україна” не конкурент новій пропрезидентській партії, “оскільки електоральний ресурс в неї і без цього був досить проблематичний. Її ресурс це був ресурс Президента”.

Зазначивши, що при створенні будь-якої партії в Україні необхідний адміністративний ресурс, В.КАРАСЬОВ зауважив, що адміністративний ресурс все ж зберігається за Секретаріатом. “Тож електоральний ресурс Президента, плюс

електоральний ресурс нових облич партії, плюс адміністративний ресурс Секретаріату дасть можливість сформувати нову третю велику партію”, - переконаний В.КАРАСЬОВ.

Він заявив, що завдання створення нової партії нинішній склад і нинішнє керівництво “НУ” провалило, “тож, щоби вижити у цій конкурентній міжпартійній боротьбі Президенту необхідна третя партія - не просто довісок до якогось полюсу, а самостійний партійний полюс”.

При цьому В.КАРАСЬОВ переконаний, що менеджерські і організаційні здібності В.БАЛОГИ допоможуть Президенту, “і на партійних руїнах “Нашої України” може бути збудована нова партія, яка спирається на електоральний ресурс Президента і орієнтується у своїй політиці на Президентські запити”.

Щодо парламентської фракції НУ-НС, то В.КАРАСЬОВ вважає, що частина націонал-демократів піде – “хто під БЮТ, хто - в нікуди”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії ”Народний Союз Наша Україна”. Він також наголосив: ”Незалежно від обставин моя участь у політичних процесах завжди буде пов’язана з В.ЮЩЕНКОМ як особистістю, людиною високих принципів і благородних цілей”.