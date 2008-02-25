Половина українців вважає, що відносини з Росією погіршуються

Харків. 25 лютого. УНІАН. Майже половина (49,1%) українців вважає, що відносини між Україною та Росією погіршуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного опитування, представлені на прес-конференції у Києві головою “Українського форуму”, академіком НАНУ Володимиром СЕМИНОЖЕНКОМ.

Відповідальність за покращення відносин більшість (57,1%) українців покладають на владу.

Крім того, 62,4% опитаних вважають найефективнішою формою партнерства між Україною та Росією офіційні контакти.

Разом з тим, люди не вірять, що влада може здійснити позитивні зміни у цьому напрямку. Так, 40,7% опитаних вважають, що парламент і уряд можуть погіршити українсько-російське співробітництво як у економічній, так і в гуманітарній сферах, а 19,5% респондентів взагалі не чекають будь-яких кроків у цьому напрямку.

Проте 71,1% опитаних готові особисто підтримати громадянські ініціативи, спрямовані на розвиток українсько-російських відносин. Крім того, згідно з даними опитування, українці вважають, що двосторонні контакти громадських організацій є результативнішими (31,4%), ніж, наприклад, міжпартійні контакти (25%).

Загальноукраїнську соціологічне опитування було проведено компанією “Рейтинг плюс” 8-14 лютого 2008 року на замовлення “Українського форуму” у 26 регіонах України. Загалом було опитано 2600 громадян, похибка вибірки становить 2,6%.

Коментуючи результати дослідження, В.СЕМИНОЖЕНКО зазначив, що соціально-демографічний зріз опитаних продемонстрував, що у розвитку українсько-російських відносин, насамперед, зацікавлені представники середньої вікової групи (35-55 років), які мають вищу освіту та стабільний доход, а зовсім не пенсіонери, які ностальгують за СРСР, як зазвичай прийнято вважати.

Він повідомив, що результати дослідження обговорюватимуться 27 лютого у Москві в ході ”Українсько-російського форуму” за участі провідних громадських та політичних діячів обох країн.

“Ми хочемо надати російським колегам дану інформацію з тим, щоб вони зі свого боку вжили заходів з покращення двосторонніх відносин. Адже криза довіри та відсутність діалогу між політиками в майбутньому можуть призвести до того, що дві сусідні країни стануть ворогами”, - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

У свою чергу, присутні на прес-конференції олімпійська чемпіонка із спортивної гімнастики Лілія ПОДКОПАЄВА та заслужений артист України Остап СТУПКА виступили з громадською ініціативою щодо відновлення добросусідських відносин між Україною та Росією. Вони запропонували приєднатися до ініціативи українських та російських вчених, акторів, спортсменів - всіх, хто відчуває сили замінити політиків, у налагодженні відносин між двома державами.