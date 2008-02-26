Сьомочкін: аукціоном хочуть прикрити дерибан землі

Харків. 26 лютого. УНІАН. Керівник фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО в Харківській міськради Сергій СЬОМОЧКІН упевнений, що земельний аукціон, який готує у Харкові міська влада, проводиться з метою приховати процес незаконної роздачі землі.

Свою позицію керівник фракції БЮТ висловив 25 лютого на прес-конференції в прес-центрі «Майдан Свободи».

С.СЬОМОЧКІН вважає при цьому, що аукціон провадиться під контролем та в інтересах певної групи депутатів від Партії регіонів.

«Виставляються мінімальні клаптики землі, я б по-іншому навіть не сказав, вирішується питання про переведення державних підприємств у власність, де б мала можливість управляти та ж група людей. А в цей час чимала кількість комерційних структур продовжує отримувати або починає отримувати величезні земельні ділянки, що знаходяться в центральній частці міста Харкова», - заявив С.СЬОМОЧКІН.