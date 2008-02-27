Представники БЮТ пікетують міську раду

Харків. 27 лютого. УНІАН. Кілька тисяч харків’ян пікетують приміщення міськвиконкому на площі Конституції, де в ці хвилини розпочинається чергова сесія Харківської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікетування, яке організоване міським відділенням партії «Батьківщина», заявляють про те, що таким чином вони висловлюють свій протест проти передачі в комунальну власність ДП «Харківський метрополітен», а також проти передачі в комунальну власність «земель державних підприємств».

Сьогодні міська рада планує обговорити ці питання на своїй черговій сесії.

Учасники пікетування говорять про те, що вони схвалюють позицію фракції БЮТ, яка напередодні заявила про свою категоричну незгоду зі спробою влади змінити форму власності Харківського метрополітену, і сподіваються, що інші депутати підтримають бютівців.

Як повідомляв УНІАН, сесія планує розглянути близько 50 питань, серед яких і питання про надання попередньої згоди на прийняття до комунальної власності міста Харкова ДП «Харківський метрополітен».

«Фракція БЮТ категорично проти передачі метрополітену в комунальну власність. І в цьому немає ніякого політичного підтексту, мовляв, ми проти тому, що більшість у сесійній залі «за». Це стратегічне підприємство, і зміна його форми власності, якщо вона й можлива, має протікати без будь-яких втрат для держави, максимально прозоро, чого, на жаль, ми не спостерігаємо сьогодні», - сказала член фракції БЮТ Олена СТРОНОВА, коментуючи, порядок денний сьогоднішньої сесії.