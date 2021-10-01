Протягом вересня 60 разів пасажири метро в Києві зупиняли ескалатори ручкою "Стоп" без необхідності.

Протягом вересня ескалатори столичного метро зупинялися 580 разів з різних причин.

Зокрема, це траплялося через потрапляння в механізми сторонніх предметів від пасажирів, серед яких - жіночі підбори, ремінь, шнурок, шарф та банани, розповіли в прес-службі КП "Київський метрополітен".

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Також, 60 разів пасажири зупиняли ескалатори ручкою "Стоп" без необхідності.

"257 разів зупинки здійснювалися працівниками з метою запобігання травмування пасажирів. Крім того, 183 рази ескалатори зупинялися через потрапляння сторонніх предметів: зокрема, жіночих підборів, ременя, шнурка, шарфа та бананів", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені зазначили, що в осінньо-зимовий період найчастішою причиною зупинки ескалаторів є довгий одяг пасажирів, тож його варто притримувати.

Зазначимо, що різка зупинка ескалатора може призвести до падіння й травмування як себе, так і інших пасажирів, тож варто дотримуватися низки правил, щоб цьому запобігти.

Правила користування ескалатором

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях;

не бігати;

тримати дітей за руку;

підтримувати поли довгого одягу.

Також у столичній підземці нагадали, що наразі на станціях ("Лук'янівська" і "Олімпійська") тривають капітальні ремонти ескалаторів, через що у години пік можливі затримки та скупчення людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше в київському метрополітені компанія підлітків влаштувала безлад у вагоні: обливалися молоком заради ролика для соцмереж. Один з пасажирів зробив їм зауваження, після чого штовхнув хлопця ногою.

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Автор: Олександр Топчій