Столична влада планує назвати площу в Печерському районі.

На мапі Києва офіційно може з'явитися ще одна площа.

Про це повідомляє сайт Київської міської ради.

Столична влада планує назвати площу на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі. Вона може отримати ім'я "Кловська площа".

"Велика частина киян, а передусім місцеві мешканці, для позначення цього простору у повсякденному житті використовують назву "Кловська площа". Тому метою ухвалення рішення є збереження локальної історичної пам'яті та історичної топоніміки міста Києва", - зазначає столична влада.

Зазначається, що назва місцевості походить від слова "клов" - вода, волога: у давні часи тут протікав Кловський струмок, що впадав у річку Либідь.

Проект про присвоєння імені 15 вересня підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків.

Читайте такожУ Києві заради рекламного щита знищили магнолію (фото)У межах цього об'єкту розташовані, зокрема, вихід зі станції метро "Кловська", пам'ятний знак жертвам тероризму, а також впорядкований громадський простір.

Як повідомляв УНІАН, на Волині хочуть перейменувати одне з найдавніших міст та повернути йому історичну назву. Пропозицію мають винести на розгляд найближчого пленарного засідання сесії міської ради 1 жовтня.

А окупаційна влада Криму заявила про плани побудувати нове курортне місто на узбережжі Чорного моря.

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Автор: Катерина Комолова