Пропозицію мають винести на розгляд найближчого пленарного засідання сесії міської ради 1 жовтня.

Міська рада міста Володимир-Волинський має розглянути пропозицію його перейменування.

Про це у п'ятницю, 10 вересня, повідомляється на офіційному сайті міста.

Володимир - одне з найдавніших міст Русі та відоме ще з X століття. У 1795 році місто увійшло до складу Російської імперії та було перейменоване на Володимир-Волинський.

9 вересня місцева громада провела слухання щодо повернення Володимиру-Волинському історичної назви - Володимир. У слуханнях взяли участь 216 зареєстрованих учасників.

"Питання повернення Володимиру-Волинському історичної назви неодноразово порушувалось, починаючи з часів проголошення незалежності. Особисто я переконаний, що місто, яке одне з перших отримало Магдебурзьке право, засновником якого був рівноапостольний князь Володимир, має повернути собі ім'я, котре носило упродовж багатьох століть і котре зафіксоване у літописах часів Київської Русі", - зазначив міський голова Ігор Пальонка.

Його підтримав єпископ Володимир-Волинський та Турійський Матфей. На слуханнях виступали й історики-науковці, які також обґрунтовували необхідність повернення місту історичної назви.

Читайте такожРада перейменувала низку населених пунктів в Україні: списокЗокрема, доктор історичних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування університету Григорія Сковороди Віталій Коцур розповів про Переяслав, який кілька років тому також позбувся отриманої у радянські часи частини "Хмельницький".

Зрештою під час голосування 137 зареєстрованих учасників з 216 підтримали перейменування. Тепер цю пропозицію громадських слухань мають винести на розгляд найближчого пленарного засідання сесії міської ради 1 жовтня.

Раніше Верховна Рада перейменувала селище Новгородське у Донецькій області на Нью-Йорк. Перейменування ініціювали місцеві жителі, щоб повернути населеному пункту його історичну назву.

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Автор: Катерина Комолова