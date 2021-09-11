Будівництво планують розпочати на західному узбережжі півострова.

Окупаційна влада Криму заявила про плани побудувати на узбережжі Чорного моря нове курортне місто.

"Зараз під керівництвом Марата Хуснулліна (заступника глави уряду Росії - УНІАН) і глави республіки (глави окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова - УНІАН) розглядаємо і, напевно, найближчим часом презентуємо появу нового міста у Криму", - заявив в інтерв'ю YouTube-проекту "На крючке" так званий віце-прем'єр уряду Криму Євген Кабанов, підтвердивши, що місто буде курортним.

"З розумінням, що має бути побудовано, в які терміни має бути побудовано, з розумінням фінансування, що бере на себе держава і що бере на себе інвестор", - додав Кабанов.

Окупаційний чиновник не розкрив подробиці про майбутнє будівництво, проте зазначив, що місто буде на Чорному морі в "західному напрямку", тобто на західному березі півострова.

Читайте такожВ уряді розповіли про долю жителів Донбасу з паспортами РФ після деокупації"Зараз ми принципово вирішимо можливість фінансування цієї інфраструктури, місце розташування цього нового міста. ... Ведуться перемовини з низкою системних російських інвесторів", - сказав він.

Раніше ЗМІ показали, що відбувалося з курортним сезоном-2021 в окупованому Криму. Зокрема, туристи масово скаржилися на відсутність нормальної інфраструктури на півострові, високі ціни та погані умови в готелях.

Через сходження селевих потоків після сильних злив сталося забруднення води в морі, людям заборонили купатися на ялтинських пляжах. У ступор вводила й необлаштованість місцевих пляжів, а також тотальне "запарканення" курортів Криму, що закриває вільний доступ до пляжів і моря.

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Автор: Катерина Комолова