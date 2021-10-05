Хлопчику було 8 років.

У Дніпровському районі 8-річний хлопчик випав з балкона багатоповерхівки. Дитина загинула.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Близько 16:20 до поліції в поліцію повідомили про падіння дитини із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. На місце виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики.

За попередніми даними, 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі, де жив із батьками.

Читайте також"Почав грубо виганяти": у Києві охоронець вдарив дівчину в парку (відео)Зараз поліцейські опитують рідних дитини, сусідів, свідків та очевидців трагедії.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі поліцейський врятував жінку, яка перелізла за поручні балкона на 10 поверсі.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська