Жінка перелізла через поручні балкона, але стрибати передумала, проте залізти назад сама вже не змогла.

У Житомирі жінка збиралася звести рахунки з життям. Вона перелізла за поручні балкона на 10 поверсі та готувалася стрибати, але її врятував патрульний.

Як повідомляє патрульна поліція Житомирської області, інцидент стався у неділю, 26 вересня.

Зазначається, що патрульний, який в той момент був у відпустці, піднявся в квартиру жінки та, забігши на балкон, "в останній момент встиг схопити її за руки".

За інформацією ТСН, 38-річна жінка вирішила стрибати з балкона своєї квартири на 12-му поверсі. Вона перелізла через поручні, але стрибати передумала, проте залізти назад сама вже не змогла.

Читайте такожЧоловік хотів накласти на себе руки та підірвав будинок, але його врятували (фото)"Очевидці викликали допомогу. Саме в цей момент повз будинок йшов капітан поліції. 34-річний чоловік відразу кинувся в під'їзд, знайшов потрібну квартиру, вибив двері та врятував жінку", – йдеться у сюжеті.

Раніше повідомлялося, як в Одесі поліцейські врятували жінку, яка порізала собі вени. А в Дніпрі жінка вирішила вчинити самогубство та вбити свого маленького сина. 39-річна мати зробила собі й дитині смертельні уколи. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

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Автор: Катерина Шварц