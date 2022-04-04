Деякі забудовники вирішили, що вже їм нічого не загрожує, і взялися руйнувати культурну спадщину, каже депутат.

Під шумок війни у Києві активізувалися мародери-забудовники. За словами депутатки Київської міської ради Ксенії Семенової, вони взялися руйнувати культурну спадщину.

Про це Семенова написала на своїй сторінці у Facebook й показала зруйновану будівлю 1902 року на Подолі. Це поліцейська дільниця Плоского участка.

Будівля розташована в Центральному історичному ареалі, в межах пам’ятки місцевого значення "Історичний ландшафт київських гір та долини р. Дніпро". Погодження Департаменту охорони культурної спадщини КМДА та Мінкульту у забудовника відсутні.

"Це не місце влучання ракети і не результат роботи рашистської ДРГ. Це, так би мовити "дружній вогонь". Під шумок війни у Києві активізувалися мародери. Деякі забудовники вирішили, що вже їм нічого не загрожує, і взялися руйнувати культурну спадщину", - наголосила депутат.

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