Раніше через збій оплатити проїзд банківською карткою чи мобільним додатком було неможливо.

У столичному метро повідомили про відновлення оплати проїзду картками чи мобільними додатками.

Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

«Оплата в метрополітені безконтактними банківськими картками та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay працює у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

Водночас у метрополітені просять пасажирів, у яких сьогодні через технічний збій не пройшла оплата, заповнити відповідну електронну форму для перевірки транзакції, а також попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень при автоматичному поверненні коштів.

Збій в роботі терміналів київського метро

Раніше сьогодні у Київському метрополітені попередили про недоступність оплати проїзду банківськими картками та мобільними додатками через технічний збій.

Пасажирів просили користуватися електронними квитками або купувати разові qr-квитки в автоматах з продажу.

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Автор: Вікторія Токарєва