У метро Києва стався технічний збій / фото УНІАН
У Київському метрополітені попереджають про недоступність оплати проїзду банківськими картками та мобільними додатками.
Про це комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay в метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться в дописі.
Пасажирів просять користуватися електронними квитками або придбати разові qr-квитки в автоматах з продажу.
Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють повідомити відразу.
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