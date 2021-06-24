Фахівці усувають причини технічного збою.

У Київському метрополітені попереджають про недоступність оплати проїзду банківськими картками та мобільними додатками.

Про це комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками Apple Pay та Google Pay в метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться в дописі.

Пасажирів просять користуватися електронними квитками або придбати разові qr-квитки в автоматах з продажу.

Про відновлення роботи у звичайному режимі обіцяють повідомити відразу.

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Автор: Тетяна Поляковська