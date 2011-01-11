Політичні партії у Львівській області
22:14, 11 січня 2011Львів
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|№
|Назва
|Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації
|Контакт
|1
|Львівська обласна організація Української Республіканської Партії «Собор»
|Середа Степан Васильович
|м. Львів, вул.Стефаника, 10
|2
|Львівська обласна організація Української селянської демократичної партії (УСДП)
|Таран Сергій Григорович
| м.Львів,вул.Шафарика, 14/72, вул. Валова, 31/207
297-17-63, 274-01-36
|Львівська міська організація Української селянської демократичної
|Далівський Петро Дем’янович
|м.Львів, вул.Коновальця, 99а/3
|3
|Львівська обласна організація Парті Зелених України
|Чернецький Віталій Зіновійович
| м. Львів, вул.Грабовського, 11
272-57-92
|Львівська міська організація Партії Зелених України
|Гуцуляк Оксана Ігорівна
|м.Львів, пр.Шевченка, 21
|4
|Львівська обласна організація Демократичної партії України
|Слободян Роман Богданович
| м. Львів, вул.Грабовського, 11
275-32-97
|Львівська міська організація Демократичної партії України Сапеляк
|Сапеляк Оксана Адамівна
| м.Львів, вул.Грабовського,11
234-54-91
|5
|Львівське регіональне відділення Ліберальної партії України
|Лобойко Олександр Миколайович
|м.Львів, пр. В.Чорновола, 1/18
|Львівська міська організація Ліберальної партії України
|Банах Юрій Володимирович
|м.Львів, пр.В.Чорновола, 1/18
|6
|Львівська обласна організація Соціалістичної партії України
|Гончарук Сергій Володимирович
|м.Львів, вул.Богомольця, 9, кім.400
|Львівська міська організація Соціалістичної партії України
|Музика Василь Михайлович
|м.Львів, вул.Богомольця, 9, кім.400
|7
|Львівська обласна організація Християнсько-демократичної партії України
|Яремчук Петро Васильович
| м.Львів, вул.Городоцька, 2
274-62-34
|Львівська міська організація Християнсько-демократичної партії України
|Пендерецький Олег Володимирович
|м.Львів,пр.Червоної Калини,41/55
|8
|Львівська обласна організація Конгресу Українських націоналістів
|Пшевлоцький Микола Іванович
| м.Львів, вул. Нечуя-Левицького,4,
238-67-63
|Львівська міська організація Конгресу Українських націоналістів
|Федів Тарас Зіновійович
| м.Львів, вул. Нечуя-Левицького,4,
235-13-05
|9
|Львівська крайова організація Народного Руху України
|Корнат Андрій Володимирович
| м.Львів, вул.Коперніка, 11,
274-81-34
|Львівська міська організація Народного Руху України
|Веремчук Валерій Миколайович
|м. Львів, вул.Коперніка, 11
|10
|Львівська обласна організація Соціал-демократичної партії України
|Луцишин Ростислав Павлович
|м.Львів, вул.Кишинівська, 7а/2
|Львівська міська організація Соціал-демократичної партії України
|Мельникович Василь Ярославович
|м.Львів, вул.Драгана, 21/42
|11
|Львівська обласна організація Комуністичної партії України
|Стула Михайло Броніславович
| м.Львів, вул. Коновальця, 7
238-38-84
|Львівська міська організація Комуністичної партії України
|Мазур Євген Серафимович
|м.Львів, вул. Окуневського, 3/37
|12
|Львівська обласна організація Українських Націоналістів
|Тарасенко Володимир Андрійович
|м.Львів, вул.Джерельна, 31/13
|Львівська міська організація Українських Націоналістів
|Лев Ігор Іванович
|м.Львів вул.Винниченка, 12
|13
|Львівська обласна організація Всеукраїнського обєднання "Свобода"
|Сех Ірина Ігорівна
|м. Львів, вул. Чайковського, 17
|Львівська міська організація Всеукраїнського обєднання "Свобода"
|Гринда Іван Ярославович
|м.Львів, вул.Чайковського, 17
|14
|Львівська обласна організація Народно-демократичної партії
|Соколов Віктор Михайлович
| м.Львів, вул.Богомольця, 9
297-12-29
|Львівська міська організація Народно-демократичної партії
|Єрохін Володимир Володимирович
|м.Львів, вул.Крива Липа, 6
|15
|Львівська обласна організація Народної партії
|Іщук Богдан Лук’янович
| м.Львів, вул. Вороного, 3,
275-26-79
|Львівська міська організація Народної партії
|Стефанишин Іван Миколайович
|м.Львів, вул.Промислова,9а
|16
|Львівська обласна організація Християнсько-Демократичий Союз
|Ярема Данило Володимирович
|м.Львів, вул.К.Левицького, 71
|Львівська міська організація партії Християнсько-Демократичий Союз
|Рудницький Володимир Васильович
|м.Львів, пл. Данила Галицького, 6
|17
|Львівська обласна організація Партії захисників Вітчизни
|Барнацький Павло Степанович
|м.Львів, пр.Шевченка, 3/4
|Львівський міський осередок Партії захисників Вітчизни
|Александров Микола Петрович
|м.Львів, пр.Шевченка, 3/4
|18
|Львівська обласна організація Республіканської Християнської партії
|Глубіш Мирослав Іванович
|м.Львів, вул.Вірменська, 25
|Львівська міська організація Республіканської Християнської партії
|Панкевич Богдан Романович
|м.Львів, вул.Вірменська, 25
|19
|Львівська обласна організація партії "Реформи і порядок"
|Тарас Стецьків Степанович
|м.Львів, проїзд Крива Липа, 6
|Львівська міська організація партії "Реформи і порядок"
|Бас Олег Миколайович
|м.Львів, проїзд Крива Липа, 6
|20
|Львівська обласна організація Партії регіонів
|Писарчук Петро Іванович
| м.Львів, вул. Щирецька, 36
prlv@ukr.ne t
|Львівська міська організація Партії Регіонів
|Баран Олег Володимирович
|м.Львів, вул. Щирецька,36
|21
|Львівська обласна організація політичної партії "Народна самооборона!"
|Лукіна Юлія Миколаївна
|м.Львів, вул.Тиктора, 6/20
|Львівська міська організація політичної партії "Народна самооборона!"
|Савченко Віктор Петрович
|м.Львів, вул.Тиктора, 6/20
|22
|Львівська обласна організація Політичної партії "Сильна Україна"
|Барилюк Василь Нестерович
| м.Львів,вул.Лінкольна, 10/7
294-51-35
|Львівська міська організація Трудової партії України
|Пашков Іван Віталійович
|м.Львів-Рудно,вул.М.Підгірянки,1
|23
|Львівська обласна організація Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина"
|Ілик Роман Романович
|м. Львів, вул. Івана Франка, 16/4
|Львівська міська організація політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина"
|Дзюбан Андрій Володимирович
|м. Львів, вул. Івана Франка, 16/4
|24
|Львівська обласна організація Партії Єдиний Центр
|Сенчук Сергій Степанович
|м. Львів, пр. В. Чорновола , буд. 63, кім 419
|25
|Львівська обласна організація партії "Солідарність жінок України"
|Оршак Анна Володимирівна
|м. Львів, вул. Чайковського, 17
|Львівська міська організація партії "Солідарність жінок України"
|Кущак Ганна Іванівна
|м. Львів вул. Валова, 31
|26
|Львівська обласна організація Української Народної Партії
|Козак Богдан Романович
|м. Львів, вул. Шота Руставелі, 2/4
|Львівська міська організація Української Народної Партії
|Саврук Володимир Степанович
|м. Львів, вул. Шота Руставелі, 2/4
|27
|Львівська обласна організація Партії промисловців і підприємців України
|Кошель Ігор Петрович
|м.Львів, вул.Городоцька, 85
|Львівська міська організація партії промисловців і підприємців України
|Загірний Роман Йосипович
|м. Львів, вул. Городоцька, 85
|29
|Львівська обласна організація Політичної партії "За Україну!"
|Пітко Ярослав Михайлович
| м. Львів-Рудно вул. Шевченка, буд. 87
297-93-85
|Львівська міська організація Політичної партії "За Україну!"
|Рудницький Іван Іванович
|м. Львів, пр. Червоної Калини 43/35
|28
|Львівська обласна організація політичної партії "Трудова Україна"
|Білецький Ігор Васильович
|м. Львів, вул. Лазаренка, 2, офіс 59
|Львівська міська організація політичної партії "Трудова Україна"
|Васянович Григорій Петрович
|м. Львів вул. Сахарова, 31/13
|30
|Львівська обласна організація Партії "Руський блок"
|Біканов Віктор Іванович
| м. Львів вул. Новаківського, 8/4
096-259-85-85
|Львівська міська організація Партії «Руський блок»
|Василець Михайло Володимирович
|м. Львів вул. Новаківського, 8/4
|31
|Львівська обласна організація Партії «Віче»
|Волошинський Олександр Олександрович
|м.Львів, вул. Литвиненка, 12/8
|Львівська міська організація Партії «Віче»
|Олеськів Мар’яна Ігорівна
|м.Львів, пр.Чорновола, 4/1
|32
|Львівська обласна організація Української соціал-демократичної партії
|Кузьмич Роман Павлович
|м.Львів, вул.Личаківська, 47
|Львівська міська організація Української соціал-демократичної партії
|Вардзаль Олександр Григорович
|м.Львів, вул. Личаківська, 47
|33
|Львівська обласна партійна організація Всеукраїнської Партії "Нова Сила"
|Куспись Світлана Анатоліївна
|м. Львів, пл. Ринок, 28/9
|Львівська міська організація Всеукраїнської Партії "Нова Сила"
|Кондратьєва Наталія Володимирівна
|м. Львів, вул. Шевченка, 334/123
|34
|Львівська обласна партійна організація Партії "Національно -демократичне об’єднання "Україна"
|Паук Тарас Васильович
|м. Львів, вул. Варшавська, 64/117
|Львівська міська партійна організація партії "Національно-демократичне об"єднання «Україна»
|Савка Марія Михайлівна
|м. Львів, вул. Скорини, 30/50
|35
|Львівська обласна організація Української партії "Єдність"
|Пак Роман Петрович
| м.Львів, вул. Севастопольська,7/1а
275-81-85
|Львівська міська організація Української партії "Єдність"
|Фіцуляк Мирослав Романович
|м.Львів, вул. Вороного,3
|36
|Львівська обласна організація Партії "Відродження"
|Груник Іван Степанович
|м. Львів вул.Огієнка, 4
|Львівська міська організація Партії "Відродження"
|Івах Володимир Дмитрович
|м. Львів вул. Антоновича, 122 а
|37
|Львівська обласна організація Народної Екологічної партії
|Гавришкевич Петро Володимирович
|м Львів вул. Пирогівка, 8
|Львівська міська організація Народної Екологічної партії
|Прокіп Андріан Володимирович
|м. Львів, вул.Квітнева, 3/16
|38
|Львівська обласна організація Республіканської партії України
|Гуцуляк Василь Миколайович
|м. Львів, пл. Петрушевича, 3/319
|39
|Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
|Гінка Ярослав Ярославович
|м. Львів-Брюховичі вул. Львівська, буд. 80
|40
|Львівська обласна організація Політичної партії "Наша Україна"
|В’язівський Володимир Михайлович
| м. Львів, проїзд Крива Липа, 6
225-73-53
|Львівська міська організація Політичної партії "Наша Україна"
|Луців Олексій Павлович
|м.Львів, вул.Лазаренка, 4
|41
|Львівська обласна організація політичної партії "Громадянська позиція"
|Мацех Олег Ярославович
|м. Львів пр. Шевченка, 12/4
|42
|Львівська обласна організація політичної партії "Україна Соборна"
|Терпиляк Андрій Олександрович
|м. Львів, вул. Кривоноса, 33/2
|43
|Львівська обласна організація Громадянської партії "ПОРА"
|Квурт Володимир Леонідович
|м. Львів, вул. Туган-Барановського, 3/3а
|44
|Львівська обласна організація Політичної партії "Європейська партія України"
|Бекетов Назар Олександрович
|м. Львів, вул. Липинського, 36
|45
|Львівська регіональна партійна організація Аграрної партії України
|Гадзало Ярослав Михайлович
|м. Львів, вул. Д.Вітовського, 18
|46
|Львівська крайова організація Української республіканської партії Лук'яненка
|Барбара Михайло Михайлович
|м. Львів, вул. Стефаника, 10
|47
|Львівська крайова організація Української партії
|Дуриш Михайло Степанович
|м. Львів, вул. Садова, офіс 2в
|48
|Львівська обласна організація Політичної партії "Фронт змін"
|Кубів Степан Іванович
|м. Львів, вул. Стрийська, 106/121
|49
|Львівська обласна організація політичної партії "Українська платформа»
|Кравець Михайло Васильович
|м. Львів, вул. Шептицьких, 40/16
|50
|Львівська обласна організація політичної партії "Всеукраїнська партія "Дітей війни"
|Орджонікідзе Ельдар Давидович
|м. Львів, вул. Дорошенка, 57б/2
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