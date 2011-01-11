Політичні партії у Львівській області

№ Назва Прізвище, ім’я, по батькові керівника організації Контакт 1 Львівська обласна організація Української Республіканської Партії «Собор» Середа Степан Васильович м. Львів, вул.Стефаника, 10 2 Львівська обласна організація Української селянської демократичної партії (УСДП) Таран Сергій Григорович м.Львів,вул.Шафарика, 14/72, вул. Валова, 31/207

297-17-63, 274-01-36 Львівська міська організація Української селянської демократичної Далівський Петро Дем’янович м.Львів, вул.Коновальця, 99а/3 3 Львівська обласна організація Парті Зелених України Чернецький Віталій Зіновійович м. Львів, вул.Грабовського, 11

272-57-92 Львівська міська організація Партії Зелених України Гуцуляк Оксана Ігорівна м.Львів, пр.Шевченка, 21 4 Львівська обласна організація Демократичної партії України Слободян Роман Богданович м. Львів, вул.Грабовського, 11

275-32-97 Львівська міська організація Демократичної партії України Сапеляк Сапеляк Оксана Адамівна м.Львів, вул.Грабовського,11

234-54-91 5 Львівське регіональне відділення Ліберальної партії України Лобойко Олександр Миколайович м.Львів, пр. В.Чорновола, 1/18 Львівська міська організація Ліберальної партії України Банах Юрій Володимирович м.Львів, пр.В.Чорновола, 1/18 6 Львівська обласна організація Соціалістичної партії України Гончарук Сергій Володимирович м.Львів, вул.Богомольця, 9, кім.400 Львівська міська організація Соціалістичної партії України Музика Василь Михайлович м.Львів, вул.Богомольця, 9, кім.400 7 Львівська обласна організація Християнсько-демократичної партії України Яремчук Петро Васильович м.Львів, вул.Городоцька, 2

274-62-34 Львівська міська організація Християнсько-демократичної партії України Пендерецький Олег Володимирович м.Львів,пр.Червоної Калини,41/55 8 Львівська обласна організація Конгресу Українських націоналістів Пшевлоцький Микола Іванович м.Львів, вул. Нечуя-Левицького,4,

238-67-63 Львівська міська організація Конгресу Українських націоналістів Федів Тарас Зіновійович м.Львів, вул. Нечуя-Левицького,4,

235-13-05 9 Львівська крайова організація Народного Руху України Корнат Андрій Володимирович м.Львів, вул.Коперніка, 11,

274-81-34 Львівська міська організація Народного Руху України Веремчук Валерій Миколайович м. Львів, вул.Коперніка, 11 10 Львівська обласна організація Соціал-демократичної партії України Луцишин Ростислав Павлович м.Львів, вул.Кишинівська, 7а/2 Львівська міська організація Соціал-демократичної партії України Мельникович Василь Ярославович м.Львів, вул.Драгана, 21/42 11 Львівська обласна організація Комуністичної партії України Стула Михайло Броніславович м.Львів, вул. Коновальця, 7

238-38-84 Львівська міська організація Комуністичної партії України Мазур Євген Серафимович м.Львів, вул. Окуневського, 3/37 12 Львівська обласна організація Українських Націоналістів Тарасенко Володимир Андрійович м.Львів, вул.Джерельна, 31/13 Львівська міська організація Українських Націоналістів Лев Ігор Іванович м.Львів вул.Винниченка, 12 13 Львівська обласна організація Всеукраїнського обєднання "Свобода" Сех Ірина Ігорівна м. Львів, вул. Чайковського, 17 Львівська міська організація Всеукраїнського обєднання "Свобода" Гринда Іван Ярославович м.Львів, вул.Чайковського, 17 14 Львівська обласна організація Народно-демократичної партії Соколов Віктор Михайлович м.Львів, вул.Богомольця, 9

297-12-29 Львівська міська організація Народно-демократичної партії Єрохін Володимир Володимирович м.Львів, вул.Крива Липа, 6 15 Львівська обласна організація Народної партії Іщук Богдан Лук’янович м.Львів, вул. Вороного, 3,

275-26-79 Львівська міська організація Народної партії Стефанишин Іван Миколайович м.Львів, вул.Промислова,9а 16 Львівська обласна організація Християнсько-Демократичий Союз Ярема Данило Володимирович м.Львів, вул.К.Левицького, 71 Львівська міська організація партії Християнсько-Демократичий Союз Рудницький Володимир Васильович м.Львів, пл. Данила Галицького, 6 17 Львівська обласна організація Партії захисників Вітчизни Барнацький Павло Степанович м.Львів, пр.Шевченка, 3/4 Львівський міський осередок Партії захисників Вітчизни Александров Микола Петрович м.Львів, пр.Шевченка, 3/4 18 Львівська обласна організація Республіканської Християнської партії Глубіш Мирослав Іванович м.Львів, вул.Вірменська, 25 Львівська міська організація Республіканської Християнської партії Панкевич Богдан Романович м.Львів, вул.Вірменська, 25 19 Львівська обласна організація партії "Реформи і порядок" Тарас Стецьків Степанович м.Львів, проїзд Крива Липа, 6 Львівська міська організація партії "Реформи і порядок" Бас Олег Миколайович м.Львів, проїзд Крива Липа, 6 20 Львівська обласна організація Партії регіонів Писарчук Петро Іванович м.Львів, вул. Щирецька, 36

prlv@ukr.ne t Львівська міська організація Партії Регіонів Баран Олег Володимирович м.Львів, вул. Щирецька,36 21 Львівська обласна організація політичної партії "Народна самооборона!" Лукіна Юлія Миколаївна м.Львів, вул.Тиктора, 6/20 Львівська міська організація політичної партії "Народна самооборона!" Савченко Віктор Петрович м.Львів, вул.Тиктора, 6/20 22 Львівська обласна організація Політичної партії "Сильна Україна" Барилюк Василь Нестерович м.Львів,вул.Лінкольна, 10/7

294-51-35 Львівська міська організація Трудової партії України Пашков Іван Віталійович м.Львів-Рудно,вул.М.Підгірянки,1 23 Львівська обласна організація Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" Ілик Роман Романович м. Львів, вул. Івана Франка, 16/4 Львівська міська організація політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" Дзюбан Андрій Володимирович м. Львів, вул. Івана Франка, 16/4 24 Львівська обласна організація Партії Єдиний Центр Сенчук Сергій Степанович м. Львів, пр. В. Чорновола , буд. 63, кім 419 25 Львівська обласна організація партії "Солідарність жінок України" Оршак Анна Володимирівна м. Львів, вул. Чайковського, 17 Львівська міська організація партії "Солідарність жінок України" Кущак Ганна Іванівна м. Львів вул. Валова, 31 26 Львівська обласна організація Української Народної Партії Козак Богдан Романович м. Львів, вул. Шота Руставелі, 2/4 Львівська міська організація Української Народної Партії Саврук Володимир Степанович м. Львів, вул. Шота Руставелі, 2/4 27 Львівська обласна організація Партії промисловців і підприємців України Кошель Ігор Петрович м.Львів, вул.Городоцька, 85 Львівська міська організація партії промисловців і підприємців України Загірний Роман Йосипович м. Львів, вул. Городоцька, 85 29 Львівська обласна організація Політичної партії "За Україну!" Пітко Ярослав Михайлович м. Львів-Рудно вул. Шевченка, буд. 87

297-93-85 Львівська міська організація Політичної партії "За Україну!" Рудницький Іван Іванович м. Львів, пр. Червоної Калини 43/35 28 Львівська обласна організація політичної партії "Трудова Україна" Білецький Ігор Васильович м. Львів, вул. Лазаренка, 2, офіс 59 Львівська міська організація політичної партії "Трудова Україна" Васянович Григорій Петрович м. Львів вул. Сахарова, 31/13 30 Львівська обласна організація Партії "Руський блок" Біканов Віктор Іванович м. Львів вул. Новаківського, 8/4

096-259-85-85 Львівська міська організація Партії «Руський блок» Василець Михайло Володимирович м. Львів вул. Новаківського, 8/4 31 Львівська обласна організація Партії «Віче» Волошинський Олександр Олександрович м.Львів, вул. Литвиненка, 12/8 Львівська міська організація Партії «Віче» Олеськів Мар’яна Ігорівна м.Львів, пр.Чорновола, 4/1 32 Львівська обласна організація Української соціал-демократичної партії Кузьмич Роман Павлович м.Львів, вул.Личаківська, 47 Львівська міська організація Української соціал-демократичної партії Вардзаль Олександр Григорович м.Львів, вул. Личаківська, 47 33 Львівська обласна партійна організація Всеукраїнської Партії "Нова Сила" Куспись Світлана Анатоліївна м. Львів, пл. Ринок, 28/9 Львівська міська організація Всеукраїнської Партії "Нова Сила" Кондратьєва Наталія Володимирівна м. Львів, вул. Шевченка, 334/123 34 Львівська обласна партійна організація Партії "Національно -демократичне об’єднання "Україна" Паук Тарас Васильович м. Львів, вул. Варшавська, 64/117 Львівська міська партійна організація партії "Національно-демократичне об"єднання «Україна» Савка Марія Михайлівна м. Львів, вул. Скорини, 30/50 35 Львівська обласна організація Української партії "Єдність" Пак Роман Петрович м.Львів, вул. Севастопольська,7/1а

275-81-85 Львівська міська організація Української партії "Єдність" Фіцуляк Мирослав Романович м.Львів, вул. Вороного,3 36 Львівська обласна організація Партії "Відродження" Груник Іван Степанович м. Львів вул.Огієнка, 4 Львівська міська організація Партії "Відродження" Івах Володимир Дмитрович м. Львів вул. Антоновича, 122 а 37 Львівська обласна організація Народної Екологічної партії Гавришкевич Петро Володимирович м Львів вул. Пирогівка, 8 Львівська міська організація Народної Екологічної партії Прокіп Андріан Володимирович м. Львів, вул.Квітнева, 3/16 38 Львівська обласна організація Республіканської партії України Гуцуляк Василь Миколайович м. Львів, пл. Петрушевича, 3/319 39 Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» Гінка Ярослав Ярославович м. Львів-Брюховичі вул. Львівська, буд. 80 40 Львівська обласна організація Політичної партії "Наша Україна" В’язівський Володимир Михайлович м. Львів, проїзд Крива Липа, 6

225-73-53 Львівська міська організація Політичної партії "Наша Україна" Луців Олексій Павлович м.Львів, вул.Лазаренка, 4 41 Львівська обласна організація політичної партії "Громадянська позиція" Мацех Олег Ярославович м. Львів пр. Шевченка, 12/4 42 Львівська обласна організація політичної партії "Україна Соборна" Терпиляк Андрій Олександрович м. Львів, вул. Кривоноса, 33/2 43 Львівська обласна організація Громадянської партії "ПОРА" Квурт Володимир Леонідович м. Львів, вул. Туган-Барановського, 3/3а 44 Львівська обласна організація Політичної партії "Європейська партія України" Бекетов Назар Олександрович м. Львів, вул. Липинського, 36 45 Львівська регіональна партійна організація Аграрної партії України Гадзало Ярослав Михайлович м. Львів, вул. Д.Вітовського, 18 46 Львівська крайова організація Української республіканської партії Лук'яненка Барбара Михайло Михайлович м. Львів, вул. Стефаника, 10 47 Львівська крайова організація Української партії Дуриш Михайло Степанович м. Львів, вул. Садова, офіс 2в 48 Львівська обласна організація Політичної партії "Фронт змін" Кубів Степан Іванович м. Львів, вул. Стрийська, 106/121 49 Львівська обласна організація політичної партії "Українська платформа» Кравець Михайло Васильович м. Львів, вул. Шептицьких, 40/16 50 Львівська обласна організація політичної партії "Всеукраїнська партія "Дітей війни" Орджонікідзе Ельдар Давидович м. Львів, вул. Дорошенка, 57б/2

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