Підприємства Львівської області

Машинобудування ВАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"

82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22, тел.(03244) 37183 ТзОВ "Львівські автобусні заводи"

79026, м. Львів, вул. Стрийська,45, тел. (032) 295-62-45 ВАТ "Іскра"

79043, м. Львів, вул. Вулецька,14, тел. (032) 270-40-96 ТзОВ "Леоні Веарінг систем УА ГМБХ"

82431, Львівська область, Стрийський район, с. Нежухів, вул. Леоні, 1, тел. (03245) 77340 ВАТ "Львівський інструментальний завод"

79064, м. Львів, вул. Замарстинівська,160, тел. (032)252-30-49, 252-34-84, 252-33-43, ЗАТ НВО "Термоприлад"

79053, м. Львів, вул. Наукова, тел. (032) 263-03-08, 263-51-14, 263-13-61 ЗАТ "Львівський завод "Автонавантажувач"

79039,м. Львів, вул. Залізнична,7, тел. (032) 294-86-32 ВАТ "Дослідно-механічний завод "Карпати"

81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Ходорівська, 4, тел.(03261) 2-45-40 ДП "Аргентум"

79035, м. Львів, вул.Зелена,115б, тел. (032) 290-12-92 ВАТ "Львівський завод фрезерних верстатів"

79000, м. Львів, вул.Зелена, 149 , тел. (032) 270-57-68 ВАТ "Конвеєр"

79069, м. Львiв, вул.Шевченка,317, тел. (032) 233-24-88, 291-37-89, 291-18-35, ВАТ “Концерн-Електрон”

79018,м. Львiв, вул.Стороженка,30, тел. (032) 272-16-44 Львівський завод "Електропобутприлад" ВАТ «Концерн-Електрон»

79035, м. Львів, вул. Зелена,251, тел. (032) 270-41-41 ВАТ "Львівський експериментальний механічний завод"

79035, м. Львів, вул. Жасмінова, 5, тел. (032) 70-55-30, 70-55-27 ВАТ Червоноградський завод “Зміна”

80100, Львівська область, м. Червоно град, вул. Промислова,4, тел. (03249) 2-30-51, 2-05-83, 2-54-63 ВАТ "Дрогобицький машинобудівний завод"

82109, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська 51/1, тел. (03244) 3-70-08, 3-84-31, 3-32-55 ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"

82400, Львівська обл. м. Стрий, Яворницького, 41, тел. (03245)7-70-76, 7-70-36 ВАТ «Ходорівполіграфмаш»

81750, Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів, вул. Стрийська, 15 Львівський державний авіаремонтний завод

79040, Львів, вул. Авіаційна 3 Легка промисловість ВАТ "Калина"

80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Богуна, 1, тел. (03249) 2-34-28, 2-72-94 ЗАТ "Весна-Захід"

79000, м. Львiв вул. Б.Хмельницького, 212, тел.(032) 297-11-28, 241-13-25 ТзОВ "Мальви-Маркет"

79000, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, тел.(032) 270-30-13 ЗАТ "Шкіряне підприємство "Світанок"

79024, м. Львiв, вул. Промислова, 53, тел.(032) 599-372, 52-26-44 ВАТ "Юність"

79056, м. Львiв, вул. Польова,55, тел.(032) 252-44-71, 252-21-71 ТОВ "Дюна-Веста"

80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, 67, тел.(03249) 46-714, 27-299 ТзОВ "Ролада"

79000, м. Львів, вул. Пасічна, 127, тел.(032) 270-60-48 ТзОВ "Лаура"

79000, м. Львів, вул. Садова, 2а, тел.(032) 241-43-95 ВАТ "Маяк"

79000, м. Львів, вул.Промислова,27, тел.(032) 294-88-50 ТзОВ "Промінь"

79039, м. Львів, вул.Шевченка,31, тел.(032) 233-10-50 СП ТзОВ “Троттола”

79018, м. Львів, вул. Тобілевича, 8, тел. (032) 235-33-71, 235-42-41 Оброблення деревини ТзОВ "КРОНО - УКРАЇНА"

80400, Львівська область, м. Кам`янка - Бузька вул. Я.Мудрого, 62, тел. (03254) 56-600, 56-686 ВАТ ЛВТМФ "Карпати"

79022, м.Львiв, вул.Городоцька, 172, тел. (032) 262-41-62, 262-20-23 ВАТ "Львівський меблевий комбінат ТзОВ В.О.Й. Ком"

79035,м.Львів, вул.Зелена, 204 ВАТ "Меблевий комбінат "Дрогобич"

82100, м.Дрогобич вул.М.Туроша,28, тел. (03244) 3-93-01, 3-92-53 ВАТ "Меблевий комбінат "Стрий"

Львівська обл., м.Стрий, вул.Грабовецька, 3, тел. (03245) 5-23-63, 5-69-79 ПП "Штайнгофф Пропертіз"

79025, м.Львів, вул. Левандівська, 5 ТзОВ фірма "Язьм"

79000, м. Львів, вул. Брюховицька, 35 ТзОВ "Добрі меблів"

79040 Україна, м.Львів, вул.Городоцька, 357, тел. (032 297-25-93 Целюлозно-паперове виробництво ВАТ "Жидачівський целюлозо-паперовий комбінат"

81140, Львівська область, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4 ВАТ "Каховинська паперова фабрика"

81140, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул.Коновальця, 6 СП "Дунапак-Україна"

81700, Львівська область, м .Жидачів, вул. Фабрична, 4, тел. (03239) 31-0-56 ВАТ “Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос”

79013, м. Львів, вул. Японська, 7, тел. (03239) 35-22-51, 34-32-44 ТзОВ Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн

81700, Львівська область, м .Жидачів, вул. Фабрична, 20, тел. (03239) 31-0-56 Хімічна та нафтохімічна промисловість Львівське ВАТ "Галичфарм"

79601, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, тел. (032) 252-85-34 ВАТ "Дашавський завод композиційних матеріалів"

82443, Львівська область, м. Дашава, Стрийського району, тел. (03245) 5-31-67 Нафтопереробна промисловість ВАТ "НПК – Галичина"

82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська,82, тел. (03244) 3-71-38 Інші ВАТ "Миколаївцемент"

81600, Львівська область, м. Миколаїв, б-р Проектний, 1 СП “Снежка України”

81000, Львівська область, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а, код 259 ДП "Львівський ювелірний завод"

79060, м . Львів, вул. Фізична, 2,тел. (032) 263-31-18 ТзОВ "Галімпекс" склодзеркальний завод

79007, м. Львів, вул. Балабана, 14, тел. (032) 276-76-07

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