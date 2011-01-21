Підприємства Львівської області

22:34, 21 січня 2011
Львів
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Машинобудування

ВАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"
82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22, тел.(03244) 37183

ТзОВ "Львівські автобусні заводи"
79026, м. Львів, вул. Стрийська,45, тел. (032) 295-62-45

ВАТ "Іскра"
79043, м. Львів, вул. Вулецька,14, тел. (032) 270-40-96

ТзОВ "Леоні Веарінг систем УА ГМБХ"
82431, Львівська область, Стрийський район, с. Нежухів, вул. Леоні, 1, тел. (03245) 77340

ВАТ "Львівський інструментальний завод"
79064, м. Львів, вул. Замарстинівська,160, тел. (032)252-30-49, 252-34-84, 252-33-43,

ЗАТ НВО "Термоприлад"
79053, м. Львів, вул. Наукова, тел. (032) 263-03-08, 263-51-14, 263-13-61

ЗАТ "Львівський завод "Автонавантажувач"
79039,м. Львів, вул. Залізнична,7, тел. (032) 294-86-32

ВАТ "Дослідно-механічний завод "Карпати"
81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Ходорівська, 4, тел.(03261) 2-45-40

ДП "Аргентум"
79035, м. Львів, вул.Зелена,115б, тел. (032) 290-12-92

ВАТ "Львівський завод фрезерних верстатів"
79000, м. Львів, вул.Зелена, 149 , тел. (032) 270-57-68

ВАТ "Конвеєр"
79069, м. Львiв, вул.Шевченка,317, тел. (032) 233-24-88, 291-37-89, 291-18-35,

ВАТ “Концерн-Електрон”
79018,м. Львiв, вул.Стороженка,30, тел. (032) 272-16-44

Львівський завод "Електропобутприлад" ВАТ «Концерн-Електрон»
79035, м. Львів, вул. Зелена,251, тел. (032) 270-41-41

ВАТ "Львівський експериментальний механічний завод"
79035, м. Львів, вул. Жасмінова, 5, тел. (032) 70-55-30, 70-55-27

ВАТ Червоноградський завод “Зміна”
80100, Львівська область, м. Червоно град, вул. Промислова,4, тел. (03249) 2-30-51, 2-05-83, 2-54-63

ВАТ "Дрогобицький машинобудівний завод"
82109, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська 51/1, тел. (03244) 3-70-08, 3-84-31, 3-32-55

ТОВ "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"
82400, Львівська обл. м. Стрий, Яворницького, 41, тел. (03245)7-70-76, 7-70-36

ВАТ «Ходорівполіграфмаш»
81750, Львівська область, Жидачівський район, м. Ходорів, вул. Стрийська, 15

Львівський державний авіаремонтний завод
79040, Львів, вул. Авіаційна 3

Легка промисловість

ВАТ "Калина"
80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Богуна, 1, тел. (03249) 2-34-28, 2-72-94

ЗАТ "Весна-Захід"
79000, м. Львiв вул. Б.Хмельницького, 212, тел.(032) 297-11-28, 241-13-25

ТзОВ "Мальви-Маркет"
79000, м. Львів, вул. Литвиненка, 3, тел.(032) 270-30-13

ЗАТ "Шкіряне підприємство "Світанок"
79024, м. Львiв, вул. Промислова, 53, тел.(032) 599-372, 52-26-44

ВАТ "Юність"
79056, м. Львiв, вул. Польова,55, тел.(032) 252-44-71, 252-21-71

ТОВ "Дюна-Веста"
80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, 67, тел.(03249) 46-714, 27-299

ТзОВ "Ролада"
79000, м. Львів, вул. Пасічна, 127, тел.(032) 270-60-48

ТзОВ "Лаура"
79000, м. Львів, вул. Садова, 2а, тел.(032) 241-43-95

ВАТ "Маяк"
79000, м. Львів, вул.Промислова,27, тел.(032) 294-88-50

ТзОВ "Промінь"
79039, м. Львів, вул.Шевченка,31, тел.(032) 233-10-50

СП ТзОВ “Троттола”
79018, м. Львів, вул. Тобілевича, 8, тел. (032) 235-33-71, 235-42-41

Оброблення деревини

ТзОВ "КРОНО - УКРАЇНА"
80400, Львівська область, м. Кам`янка - Бузька вул. Я.Мудрого, 62, тел. (03254) 56-600, 56-686

ВАТ ЛВТМФ "Карпати"
79022, м.Львiв, вул.Городоцька, 172, тел. (032) 262-41-62, 262-20-23

ВАТ "Львівський меблевий комбінат ТзОВ В.О.Й. Ком"
79035,м.Львів, вул.Зелена, 204

ВАТ "Меблевий комбінат "Дрогобич"
82100, м.Дрогобич вул.М.Туроша,28, тел. (03244) 3-93-01, 3-92-53

ВАТ "Меблевий комбінат "Стрий"
Львівська обл., м.Стрий, вул.Грабовецька, 3, тел. (03245) 5-23-63, 5-69-79

ПП "Штайнгофф Пропертіз"
79025, м.Львів, вул. Левандівська, 5

ТзОВ фірма "Язьм"
79000, м. Львів, вул. Брюховицька, 35

ТзОВ "Добрі меблів"
79040 Україна, м.Львів, вул.Городоцька, 357, тел. (032 297-25-93

Целюлозно-паперове виробництво

ВАТ "Жидачівський целюлозо-паперовий комбінат"
81140, Львівська область, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4

ВАТ "Каховинська паперова фабрика"
81140, Львівська область, Жидачівський район, смт. Гніздичів, вул.Коновальця, 6

СП "Дунапак-Україна"
81700, Львівська область, м .Жидачів, вул. Фабрична, 4, тел. (03239) 31-0-56

ВАТ “Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос”
79013, м. Львів, вул. Японська, 7, тел. (03239) 35-22-51, 34-32-44

ТзОВ Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн
81700, Львівська область, м .Жидачів, вул. Фабрична, 20, тел. (03239) 31-0-56

Хімічна та нафтохімічна промисловість

Львівське ВАТ "Галичфарм"
79601, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, тел. (032) 252-85-34

ВАТ "Дашавський завод композиційних матеріалів"
82443, Львівська область, м. Дашава, Стрийського району, тел. (03245) 5-31-67

Нафтопереробна промисловість

ВАТ "НПК – Галичина"
82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська,82, тел. (03244) 3-71-38

Інші

ВАТ "Миколаївцемент"
81600, Львівська область, м. Миколаїв, б-р Проектний, 1

СП “Снежка України”
81000, Львівська область, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а, код 259

ДП "Львівський ювелірний завод"
79060, м . Львів, вул. Фізична, 2,тел. (032) 263-31-18

ТзОВ "Галімпекс" склодзеркальний завод
79007, м. Львів, вул. Балабана, 14, тел. (032) 276-76-07

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