Органи влади Львівської області

22:57, 21 січня 2011
Львів
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Львівська облдержадміністрація, м. Львів, вул. Винниченка, 18

  • Голова - КОСТЮК Михайло Дмитрович
  • Приймальня: 299-92-05
  • Web: www.loda.gov.ua

Львівська обласна рада, м. Львів, вул. Винниченка, 16

  • Голова - ПАНЬКЕВИЧ Олег Ігорович
  • Приймальна: 261-26-44
  • Web: www.oblrada.lviv.ua

Львівська міська рада, м. Львів, пл. Ринок, 1

  • Міський голова – САДОВИЙ Андрій Іванович
  • Приймальня 297-59-00
  • Web: www.city-adm.lviv.ua

Головне управління МВС України у Львівській області, м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

  • Начальник –  РУДЯК Олександр Вікторович 
  • Відділ зв’язків з громадськістю: 261-61-01
  • Web: www.miliciya.lviv.ua

Львівське міське управління УМВС України у Львівській області, м. Львів, вул. С. Бандери, 1

  • Начальник - ЗЮБАНЕНКО Сергій Вікторович
  • Приймальня: 258-24-52

Львівське обласне управління Державтоінспекції, м. Львів, вул. Перфецького, 19

  • Начальник - ВАСИЛЬКІВ Федір Федорович
  • Приймальня: 264-57-11
  • Web: www.dai.lviv.ua

Львівське міське управління ДАІ, м. Львів, вул. Городоцька, 124

  • Начальник – МИЦАК Богдан Федорович
  • Приймальня: 278-24-39

Львівська митниця, м. Львів, вул. Костюшка, 1

  • Начальник – ПОПАЗОГЛО Сергій Володимирович
  • Приймальня: 297-18-34
  • Web: www.customs.lviv.ua

Прокуратура Львівської області, м. Львів, пр. Шевченка, 17-19

  • Прокурор – ВАСИЛЕНКО Олег Андрійович
  • Приймальна: 272-48-11
  • Web: www.lviv.gp.gov.ua

Прокуратура м. Львова, м. Львів, вул. Городоцька, 16

  • Прокурор – СТАСІВ Андрій Петрович
  • Приймальня: 272-30-07

Головне управління МНС України у Львівській області, м. Львів, вул. Підвальна, 6

  • Начальник – ДМИТРОВСЬКИЙ Сергій Юрійович
  • Приймальня: 239-02-50
  • Web: www.lviv.mns.gov.ua

 

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