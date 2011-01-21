Органи влади Львівської області
Львівська облдержадміністрація, м. Львів, вул. Винниченка, 18
- Голова - КОСТЮК Михайло Дмитрович
- Приймальня: 299-92-05
- Web: www.loda.gov.ua
Львівська обласна рада, м. Львів, вул. Винниченка, 16
- Голова - ПАНЬКЕВИЧ Олег Ігорович
- Приймальна: 261-26-44
- Web: www.oblrada.lviv.ua
Львівська міська рада, м. Львів, пл. Ринок, 1
- Міський голова – САДОВИЙ Андрій Іванович
- Приймальня 297-59-00
- Web: www.city-adm.lviv.ua
Головне управління МВС України у Львівській області, м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3
- Начальник – РУДЯК Олександр Вікторович
- Відділ зв’язків з громадськістю: 261-61-01
- Web: www.miliciya.lviv.ua
Львівське міське управління УМВС України у Львівській області, м. Львів, вул. С. Бандери, 1
- Начальник - ЗЮБАНЕНКО Сергій Вікторович
- Приймальня: 258-24-52
Львівське обласне управління Державтоінспекції, м. Львів, вул. Перфецького, 19
- Начальник - ВАСИЛЬКІВ Федір Федорович
- Приймальня: 264-57-11
- Web: www.dai.lviv.ua
Львівське міське управління ДАІ, м. Львів, вул. Городоцька, 124
- Начальник – МИЦАК Богдан Федорович
- Приймальня: 278-24-39
Львівська митниця, м. Львів, вул. Костюшка, 1
- Начальник – ПОПАЗОГЛО Сергій Володимирович
- Приймальня: 297-18-34
- Web: www.customs.lviv.ua
Прокуратура Львівської області, м. Львів, пр. Шевченка, 17-19
- Прокурор – ВАСИЛЕНКО Олег Андрійович
- Приймальна: 272-48-11
- Web: www.lviv.gp.gov.ua
Прокуратура м. Львова, м. Львів, вул. Городоцька, 16
- Прокурор – СТАСІВ Андрій Петрович
- Приймальня: 272-30-07
Головне управління МНС України у Львівській області, м. Львів, вул. Підвальна, 6
- Начальник – ДМИТРОВСЬКИЙ Сергій Юрійович
- Приймальня: 239-02-50
- Web: www.lviv.mns.gov.ua