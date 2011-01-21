Органи влади Львівської області

Львівська облдержадміністрація, м. Львів, вул. Винниченка, 18 Голова - КОСТЮК Михайло Дмитрович

Приймальня: 299-92-05

Web: www.loda.gov.ua Львівська обласна рада, м. Львів, вул. Винниченка, 16 Голова - ПАНЬКЕВИЧ Олег Ігорович

Приймальна: 261-26-44

Web: www.oblrada.lviv.ua Львівська міська рада, м. Львів, пл. Ринок, 1 Міський голова – САДОВИЙ Андрій Іванович

Приймальня 297-59-00

Web: www.city-adm.lviv.ua Головне управління МВС України у Львівській області, м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3 Начальник – РУДЯК Олександр Вікторович

Відділ зв’язків з громадськістю: 261-61-01

Web: www.miliciya.lviv.ua Львівське міське управління УМВС України у Львівській області, м. Львів, вул. С. Бандери, 1 Начальник - ЗЮБАНЕНКО Сергій Вікторович

Приймальня: 258-24-52 Львівське обласне управління Державтоінспекції, м. Львів, вул. Перфецького, 19 Начальник - ВАСИЛЬКІВ Федір Федорович

Приймальня: 264-57-11

Web: www.dai.lviv.ua Львівське міське управління ДАІ, м. Львів, вул. Городоцька, 124 Начальник – МИЦАК Богдан Федорович

Приймальня: 278-24-39 Львівська митниця, м. Львів, вул. Костюшка, 1 Начальник – ПОПАЗОГЛО Сергій Володимирович

Приймальня: 297-18-34

Web: www.customs.lviv.ua Прокуратура Львівської області, м. Львів, пр. Шевченка, 17-19 Прокурор – ВАСИЛЕНКО Олег Андрійович

Приймальна: 272-48-11

Web: www.lviv.gp.gov.ua Прокуратура м. Львова, м. Львів, вул. Городоцька, 16 Прокурор – СТАСІВ Андрій Петрович

Приймальня: 272-30-07 Головне управління МНС України у Львівській області, м. Львів, вул. Підвальна, 6 Начальник – ДМИТРОВСЬКИЙ Сергій Юрійович

Приймальня: 239-02-50

Web: www.lviv.mns.gov.ua

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