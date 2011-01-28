З 1 лютого проїзд в маршрутках Львова зросте до 2 грн

28 січня. УНІАН. Львів. Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні на вимогу перевізників розглянув питання про коригування тарифу на проїзд у громадському транспорті. Відтак з 1 лютого проїзд у маршрутках міста зросте до 2 грн.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Водночас, перевізників зобов’язано видавати пасажирам квитки.

«Ми будемо наполегливіше вимагати від перевізників культури поведінки, щоб водій не курив, на маршрутці було зазначено, куди вона їде. В обов’язковому порядку будемо вимагати коректної зупинки. Крім того, підготовлено листи всім перевізникам, що вони повинні видавати квитки. Ми беремо під контроль видачу квитків. Зараз розробляємо положення про контрольний відділ, який це контролюватиме. Я прошу мешканців вимагати квитки, так ми наведемо порядок», – зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Наталія Павлюк.

Нагадаємо, востаннє тарифи на проїзд переглядались 21 серпня 2009 року. Тарифи на перевезення у розмірі 1,75 грн розраховані враховуючи вартість палива 5,28 грн/л.

Для порівняння, середня вартість перевезення у столиці – 2,25 грн, в Луцьку, Одесі, Івано-Франківську – 2 грн, у Харкові – від 1,5 до 4 грн, у Донецьку – від 1,50 до 2 грн.