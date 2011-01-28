У Львові з 1 лютого на 9% зросте тариф на воду

Львів. 28 січня. УНІАН. З 1 лютого у Львові зросте на 9% тариф на воду. Відповідне рішення ухвалив 28 січня виконавчий комітет Львівської міської ради.

Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Тарифи на водопостачання відкориговано лише у частині зростання вартості електроенергії.

Відтак з 1 лютого вода у Львові коштуватиме 4,54 грн: 3,17 грн за 1 куб. м води та 1,37 за 1 куб. м стоків.

«Відповідно до постанови НКРЕ, встановлено з 1 лютого підвищити тарифи на 9% в складовій електроенергії. Це рішення вступає в дію з першого лютого, тобто квитанції львів’яни отримають вже в березні за новими тарифами. За січень оплата буде нараховуватись по-старому», – зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Наталія Павлюк.

Нагадаємо, останній раз тарифи на водопостачання та водовідведення у місті переглядали 1.01.2009 року. Сьогодні вода у Львові коштує 4,16 гривні за м куб.