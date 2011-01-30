На Львівщині перейменовують вулиці Бандери та Шухевича

Львів. 30 січня. УНІАН. 28 січня 2011 року на сесії Золочівської міської ради з ініціативи фракції ВО «Свобода» ухвалено рішення про перейменування вулиць Степана Бандери та Романа Шухевича на вулиці імені Героя України Степана Бандери та Героя України Романа Шухевича. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО "Свобода".

Нагадаємо, 13 січня 2011 року відбулася позачергова сесія Львівської обласної ради з приводу скасування указу Президента України про присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Сесія одноголосно ухвалила заяву Львівської обласної ради щодо скасування Указу Президента України В. Ющенка № 46/2010 "Про присвоєння С. Бандері звання Герой України".

Також вирішено доручити Львівській обласній асоціації місцевих рад "Ради Львівщини" розробити і затвердити план заходів з висвітлення історії національно-визвольного руху України середини ХХ століття, вагомого особистого внеску справжніх борців за незалежність Держави – Степана Бандери, Романа Шухевича, Євгена Коновальця.

Також сесія ухвалила звернутися до голів міст обласного та районного значення, інших населених пунктів Львівської області з пропозицією прийняття рішень про присвоєння Степанові Бандері імені почесного громадянина міста (селища, села), а також рекомендацією щодо зміни назв вулиць Степана Бандери і Романа Шухевича – на вулиці Героя України Степана Бандери і Героя України Романа Шухевича та звернутися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадськості Львівщини з пропозицією активно долучитися до завершення будівництва пам`ятника Степанові Бандері у м. Львові.