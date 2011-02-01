У Львові підприємці показали «жовту картку Януковичу»

Львів. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулася акція протесту підприємців проти репресій і тиску на представників малого та середнього бізнесу з боку органів влади.

На площі біля пам’ятника Т.Шевченку зібралось близько півтори тисячі людей, серед яких були не лише підприємці, але й студенти, які прийшли підтримати підприємницькі вимоги, а також виступити проти впровадження законопроекту «Про вищу освіту».

Учасники мітингу скандували «Разом – переможемо!», «Чесні податки, чесна освіта!», «Ви нам корупцію, ми вам – революцію!», «Азарова, Табачника – геть!», «Банду геть!» і тримали плакати з написами: «Реформи Януковича — холод і голод», «Ні переслідуванням і утискам!», «Податковий кодекс — машина державного рекету», «Геолог Азаров знайшов золоту жилу в кишенях підприємців», «Малому бізнесу Кабмін риє могилу! То може краще готувати вила?».

Як зазначив у своєму виступі активіст Громадянського руху «Відсіч», аспірант львівського вишу Юрій Шивала, «коли влада починає свідомо впроваджувати законопроекти, які мають негативний вплив на такі важливі сфери суспільного життя, то це є ніщо інше, як свідомий крок, що спрямований на знищення вільного студентства і чесного бізнесу. Тільки об’єднуючись – підприємці і студенти зможуть відстояти свої права. Сьогодні об’єдналися ми, а завтра до нас приєднаються інші».

Сотні учасників акції тримали в руках символічну «жовту картку Януковичу!», яка, за їх словами «з жовтої перетвориться на червону, якщо Президент і надалі ігноруватиме позицію підприємців. Тоді ми вже вимагатимемо відставки глави держави».

Член Координаційної ради Асоціації громадських організацій малого і середнього бізнесу Ігор Гурняк наголосив на тому, що вийти на вулиці підприємців змусили репресивні заходи проти учасників «підприємницького Майдану 2010 року» та незгода з реформами, що їх проводить чинний уряд.

Присутні ухвалили ряд вимог до керівництва держави, серед яких, зокрема, «відправити у відставку склад Кабінету Міністрів України з метою призначення на відповідальні посади фахівців, які будуть займатися розвитком виробництва, нових технологій, покращенням бізнес-середовища» та вимогу «законодавчо встановити відповідальність працівників органів влади за прийняття недосконалих непрофесійних управлінських рішень і забезпечити неухильний контроль за притягненням таких працівників до згаданої відповідальності».

Акція завершилась оголошенням про початок формування «Загонів самозахисту підприємців» завданням яких буде оперативне «солідарне реагування на спроби податківців та інших органів влади чинити на підприємців тиск».

