Електровоз травмував 21-річну дівчину

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львівській області електровоз-штовхач травмував 21-річну дівчину. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Інцидент стався в Стрию на станції Лавочне – на стрілочному переводі.

«Дівчина йшла по колії на зустріч локомотиву та на звукові сигнали не реагувала. Машиніст застосував екстрене гальмування та зіткнення оминути не вдалось», - зазначено в повідомлені.

Потерпілу було доставлено в Сколівську центральну районну лікарню з діагнозом: травматичний шок, черепно-мозкова травма, забійна рана тьмяної ділянки голови.

Обставини інциденту з’ясовуються.