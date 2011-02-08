На кордоні у литовця вилучено револьвер

Львів. 8 лютого. УНІАН. У міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону припинено спробу ввезення зброї. Про це УНІАН повідомила начальник прес-служби – прес-секретар начальника Львівського прикордонного загону Ярослава МЕЛЬНИК.

На в’їзд в Україну смугою руху «зелений коридор» заїхав легковий автомобіль «Мерседес» під керуванням 24 річного громадянина Литви.

Під час проведення огляду була застосована спеціальна собака по пошуку зброї «Лонг», яка дала спрацювання – в салоні автомобіля переднього сидіння. В результаті огляду даного транспортного було виявлено: один револьвер газовий «МЕ 38 Compact-G» , калібру 8 мм виробництво Німеччина, фірма «Солінген». Зброя була захована в ніші для перевезення дрібних предметів в підлокотнику між переднім сидінням в салоні автомобіля.

Зброя вилучена та передано працівникам митниці.