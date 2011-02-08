У Львові відбудеться День пам’яті Олександра Пушкіна

Львів. 8 лютого. УНІАН. У школі №45 у Львові на вул. Науковій, 25 відзначатимуть День пам’яті Олександра Пушкіна. В межах заходу проведуть конкурси та читання віршів відомого поета. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Знати творіть класиків світової літератури для сучасної освіченої молодої людини є важливо. Тож ми періодично проводимо різноманітні заходи з метою виховання в молоді поваги до надбань світової культури та вивчення учнями творчої спадщини класиків», - розповів директор СЗШ № 45 Володимир КРАВЧЕНКО.

Відтак, в межах Дня пам’яті О. Пушкіна у навчальному закладі відбудеться виставка стіннівок та дитячих творчих робіт про життя та творчість О.Пушкіна (у фойє школи). Водночас, з 08.30 до 12.10 для учнів 6-х - 8-х класів у Пушкінському залі покажуть літературно-музичну композицію «Останні миттєвості» про останні дні життя поета. Підготували сценку учні 8-В класу під керівництвом вчителя, керівника шкільного музею Надії ЛІЧМАН.

«А з 12.25 до 14.30 в актовій залі нашої школи відбуватиметься конкурс «Невже та сама Тетяна!?». Конкурс перенесе нас у XIX сторіччя. Учасниками будуть дівчата 9-10 класів. Вони покажуть свої знання роману «Євгеній Онєгін», вміння декламувати та грати на сцені. Переможці конкурсу отримають право на першочергову безкоштовну поїздку в Санкт-Петербург та Москву», – відзначила відповідальна за проведення заходу, вчитель російської мови та літератури Тамара БАЛТАК.

Додамо, що школа №45 у Львові є російськомовною.