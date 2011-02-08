Робертіно Лоретті дасть у Львові майстер-клас
Для учнів музичних шкіл
Львів. 8 лютого. УНІАН. Відомий італійський тенор Робертіно ЛОРЕТТІ проведе майстер-клас для учнів львівських музичних шкіл. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Майстер-клас відбудеться 11 лютого об 13.00 у Музеї Соломії Крушельницької.
«Місцем для проведення майстер-класу музей С. Крушельницької був вибраний не випадково, адже Соломія Крушельницька була славетною українською оперною співачкою, яка виступала на найбільших оперних сценах світу», – відзначила заступник начальника управління культури Львівської міської ради Любов КОЛОМІЄЦЬ.
Окрім цього, Робертіно Лоретті відкриватиме перший день Свята шоколаду у Львові та дасть святковий концерт у Львівській опері.
Вперше відомий італійський тенор побував на Україні 12 років тому.