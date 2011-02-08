Депутати облради хочуть знати, що буде із стадіоном після Євро-2012

Львів. 8 лютого. УНІАН. Львівська обласна рада ініціюватиме спеціальну сесію з питань підготовки міста та області до Євро-2012. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

«Ми можемо говорити, що матч і Євро - 2012 у Львові відбудуться. Очевидно, що Львів і Львівщина будуть мати свої позитиви у проведенні цього матчу. Але сьогодні ми повинні говорити і про можливі ризики та проблеми, які пов’язані з будівництво подібних об'єктів і з проведенням таких важливих заходів», – заявив голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ.

«Нам цікаво знати, як проектувався цей об'єкт і чому попередній проект не врахував того додаткового фінансування і проведення додаткових робіт. Нам важливо знати, як буде використовуватися цей об'єкт після завершення Євро - 2012. Депутати попереднього скликання ставили питання, яке буде використання цього стадіону після завершення матчів. Чи цей стадіон буде працювати для громади Львова, Львівщини, України чи, можливо, для якоїсь іншої приватної структури, чи взагалі немає відповіді, хто може утримувати такий стадіон?

Питань дуже багато і ми хочемо мати на них відповіді. Тому ми ініціюватимемо спеціальну окрему сесію з питання використання коштів з підготовки до Євро – 2012», – зазначив голова облради.