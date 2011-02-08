На Львівщині гостює делегація із Горлівки

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львівській області з візитом до 9 лютого перебуватиме делегація з м. Горлівка Донецької області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З метою поновлення, підписаних у 2008 році, угод про економічне та гуманітарно-культурне співробітництво між Буською, Городоцькою, Миколаївською, Самбірською райдержадміністраціями Львівської області та Горлівською міською радою Донецької області, відбудеться ряд зустрічей для продовження співпраці.

«Маю надію, що дні вашого перебування на Львівщині стануть корисними для розвитку економічної та культурної співпраці і особисто для вас. Хотілось би, щоб ви приїжджали сюди відпочивати, оздоровлюватися. Також маю надію, що ви, спілкуючись із головами РДА, отримаєте для себе великий досвід. Переконаний, що делегація із Львівщини також зможе відвідати Донеччину для того, аби перейняти ваш довід», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Голова Львівської ОДА також подякував представникам Горлівки за допомогу у гасінні пожежі на шахті «Межирічанська».

«Ми отримали величезну допомогу від Донецького регіону», - сказав М. ЦИМБАЛЮК.

Своєю чергою велику подяку висловили гості за те, що Львівщина так щиро прийняла дітей із Горлівки на Різдвяні свята. Окрім цього, гості із Донеччини запросили 100 дітей із Львівщини у травні відвідати їх регіон та базу для відпочинку у Криму. Перебуваючи на Львівщині, горлівчани мають на меті ознайомитися із роботою Львівського автобусного заводу, аби невдовзі придбати кілька автобусів і тролейбусів для свого регіону.