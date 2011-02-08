Львівські «Карпати» виграли Copa Del Sol

7 лютого відбувся фінал товариського турніру Copa Del Sol, що проходив в Іспанії, в якому зійшлися представники України донецький «Шахтар» і львівські «Карпати».

На шляху до фіналу «Шахтар» обіграв Норшеланд і Русенборг, а «Карпати» були сильніші за Гетеборг і Олесунд. Проте до головного поєдинку турніру обидві команди підійшли з істотними кадровими втратами, викликаними матчами збірних і травмами. У результаті Мірча Луческу міг розраховувати всього лише на 12 гравців. У Олега Кононова ситуація була трохи кращою, але і львів'яни не були представлені сильним складом, пише УНІАН.

У першому таймі більше гольових можливостей мали гірники: зокрема забивати повинні були Віценець, Дуглас Коста і Луїс Адріано, проте кожного разу їм не вистачало зовсім трошки. Карпати відповіли лише ударом в поперечину.

По закінченню першої третини другого тайму львівській команді вдалося відкрити рахунок: Ігор Худоб’як пробив з-за меж штрафної. У відповідь «Шахтар» не зумів налагодити контргру і в час, що залишився, гірники відзначилися лише кількома дальніми ударами.

У результаті «Карпати» здобули мінімальну перемогу, яка дозволила львів'янам виграти перший трофей цього року.