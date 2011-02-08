ЛОДА робить серйозні кроки для об’єднання політичних сил, - губернатор

Львів. 8 лютого. УНІАН. Львівська обласна державна адміністрація робить серйозні кроки, щоб об’єднати усі політичні сили Львівщини для вирішення практичних питань. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК під час зустрічі з делегацією з м. Горлівки Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, голова ОДА ознайомив гостей із ходом підготовки регіону до Євро-2012. «У 2011 році ми здаватимемо найбільшу кількість об’єктів до Євро-2012. Також ми готуємося до подання заявки на проведення Олімпійських ігор 2022 року. Тож до кінця 2014 року маємо підготувати 30% спортивної інфраструктури», – відзначив М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, з 7 до 9 лютого у Львівській області з візитом перебуватиме делегація з м. Горлівка Донецької області.