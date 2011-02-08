СБУ викрила контрабанду цигарок на 600 тис. грн

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львівській області співробітники СБУ затримали у пункті пропуску «Краковець-Корчова» вантажний автомобіль із контрабандою цигарок. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ у Львівській області.

Згідно з документами, які перевізник подав до митного контролю, одна з львівських комерційних структур переміщувала на адресу німецької фірми «банки скляні» вартістю 9 870 євро.

Під час поглибленого огляду вантажівки правоохоронці виявили 202 726 пачок цигарок марки „Jin Ling”, які були приховані у спеціально виготовлених порожнинах всередині 15-ти палет зі склотарою. Згідно з висновками товарознавчого дослідження, проведеного за ініціативи СБУ, вартість контрабандної партії тютюнових виробів становить понад 616 тис. грн.

Щодо перевізника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.