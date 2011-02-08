За місяць в ДТП на Львівщині загинуло 11 осіб

Львів. 8 лютого. УНІАН. За січень 2011 року у Львівській області сталося 88 дорожньо-транспортних пригод під час яких загинуло 11 осіб та 102 – було травмовано. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Також за вказаний період в області за участі дітей зафіксовано 9 ДТП, при яких 3 дітей загинуло та 7 - були травмовані.

Як повідомляв УНІАН, тільки 22 січня на об’їзній автодорозі Львова в ДТП загинуло п’ятеро осіб: водій та четверо пасажирів.

