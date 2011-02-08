Необхідно якомога швидше вирішити питання водопостачання Городка, – губернатор

Львів. 8 лютого. УНІАН. Влада Львівщини зверталась до керівництва країни щодо виділення коштів у межах Регіональної угоди підписаної між КМУ і Львівщиною на вирішення питання водопостачання Городка. Про це заявив під час робочої поїздки у Городоцький район голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Скільки ми отримаємо коштів на вирішення цієї проблеми, стане відомо за тиждень-півтора. Це питання є важливим і для інших районів області. Ми маємо вирішити його якомога швидше. Львівщина курортний регіон», – наголосив голова Львівської ОДА.

М.ЦИМБАЛЮК також зазначив, що під час наступної поїздки до Городоцького району, він більш детально вивчить питання розвитку медичної галузі.

«Важливо завершити інвентаризацію земель. У цьому районі процес практично завершено», – додав голова Львівської ОДА М.ЦИМБАЛЮК.