Затверджено порядок надання субвенції місцевим бюджетам

Київ. 8 лютого. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив порядок і умови надання в 2011 році субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування процентних ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів і тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Відповідна постанова (№70 від 2 лютого ц.р.) розміщена на сайті уряду.

Порядок визначає механізм виділення відповідних субвенцій міським бюджетам Донецька, Києва, Львова і Харкова. Головним розпорядником субвенції є Міністерство фінансів, відповідальними виконавцями - Донецька, Київська, Львівська і Харківська міські ради.

Субвенція надається на відшкодування 50% витрат, пов'язаних із здійсненням платежів зі сплаті відсотків за користування кредитами.