Офіційний курс валют на 9 лютого
19:37, 08 лютого 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 8 лютого. УНІАН. На 9 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.5000 (на 8 лютого – 794.5000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1083.3007 (на 8 лютого – 1076.7859)
10 RUR – 2.7158 (на 8 лютого – 2.7052)
100 PLN – 278.7988 (на 8 лютого – 277.9519).
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