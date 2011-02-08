Офіційний курс валют на 9 лютого

Львів. 8 лютого. УНІАН. На 9 лютого 2011 року Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 794.5000 (на 8 лютого – 794.5000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.

Також 100 EUR – 1083.3007 (на 8 лютого – 1076.7859)

10 RUR – 2.7158 (на 8 лютого – 2.7052)

100 PLN – 278.7988 (на 8 лютого – 277.9519).

Усі курси валют на 9 лютого 2011 року.