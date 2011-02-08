У Червонограді обікрали дві церкви
19:48, 08 лютого 2011Львів
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Львів. 8 лютого. УНІАН. У Червоноградський міськвідділ внутрішніх справ поступили заяви про крадіжку майна з церкви Святої Великомучениці Варвари та церкви «Почаївської ікони Божої Матері», які знаходяться у місті Червонограді.
Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, зловмисники виламали двері в приміщенні церкви Св. Великомучениці Варвари, що на вул. С.Бандери, і викрали з храму 200 гривень. Цієї ж ночі злодії пошкодивши вхідні двері проникли в приміщення храму «Почаївської ікони Божої Матері», що на вулиці Корольова, звідки поцупили 50 гривень та бензопилу. Всього на суму 880 гривень.
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