На шахтах Львівщини високий рівень травматизму

Львів. 8 лютого. УНІАН. На Львівщині особливе занепокоєння викликає стабільно високий рівень виробничого травматизму і професійних захворювань на вугледобувних підприємствах в яких протягом 2010 року мали місце 176 нещасних випадків, в тому числі, 3 смертельних та 535 випадків професійних захворювань. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, про це йшлося під час міжвідомчої наради з питань координації зусиль правоохоронних органів, органів контролю у забезпеченні законності у сфері забезпечення промислової безпеки та охорони праці у вугледобувній галузі

Як зазначається у повідомленні, відмічено зростання виробничого травматизму, в порівнянні з 2009 роком, на ВП «Шахта «Межирічанська», ВП «Шахта «Лісова» та ВП «Шахта «Степова».

«Вже протягом січня 2011 року, сталося 5 нещасних випадків травмувань, з них на шахтах «Великомостівська» - 1, «Відродження»-1, «Лісова» -2, ДВАТ «Шахта «Надія» - 1», - наголошується у повідомленні.

Крім цього, у шахтарському регіоні гостро стоїть питання щодо високого рівня професійних захворювань, у зв’язку з чим, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Львівській області щомісяця виплачується понад 10 млн. грн. відшкодувань.

«Однак, «спритні ділки» намагаються скористатися цими коштами, для чого вишукують різноманітні способи. Зокрема, прокуратурою м. Червонограда завершується досудове слідство у кримінальній справі відносно посадової особи лікувального закладу, яка за «винагороду» видавала підроблені документи, пов’язані з діагностуванням професійних захворювань», - інформує прес-служба прокуратури.



