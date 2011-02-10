Борг із зарплати скоротився на 23%

Львів. 10 лютого. УНІАН. На 1 січня 2011 року у Львівській області заборгованість із виплати зарплат знизилася на 23% до 64,1 млн грн. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні економіки та інвестицій Львівської ОДА.

За даними управління, повністю відсутня заборгованість у бюджетній сфері, а також у місті Моршині, у Буському, Городоцькому, Самбірському, Турківському та Редехівському районах. Порівняно з початком 2010 року загальна сума боргу з виплати заробітної плати зросла у Мостиському районі – в 3,8 раза, м. Трускавець – у 2 рази, м. Борислав – на 16,5%.

Водночас середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2010 року становила 2252 грн. Найбільший розмір заробітної плати у грудні 2010 року було нараховано працівникам фінансових установ (4 099 грн). Однак найнижчою зарплата була у працівників підприємств з видобування корисних копалин, окрім паливно-енергетичних (1 343), готелів та рестораторів (1 388 грн).

Однак незважаючи на такі показника, відзначають в управлінні, за минулий рік доходи населення області склали майже 59,2 млн грн.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк на Колегії облдержадміністрації, 9 лютого, заявив, що 11 лютого проведе нараду з представниками правоохоронних органів, керівниками районів області з питання погашення заборгованості із заробітної плати.

«Заборгованість скоротилась, але ми повинні зробити так, щоб її не було», – наголосив М.Цимбалюк.