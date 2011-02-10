У 2010 році на Львівщині видобули 1,4 млн тонн вугілля

Львів. 10 лютого. УНІАН. У Львівській області минулого року було видобутого 1,4 млн тонн вугілля, або на 12,9% менше, ніж у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні економіки та інвестицій Львівської ОДА.

В управлінні, такий показник пов’язують із виводом та ліквідацією шахти «Візейська» та пожежею на шахті «Межирічанська».

Загалом по області промисловий видобуток вугілля вели вісім шахт: сім – ДП «Львіввугілля» та ДВАТ шахта «Надія».

За вказаний період підприємства вугільної галузі ввели 10 нових лав, окремі шахти («Великомостівська», «Відродження», «Зарічна») уже на початок грудня виконали річні програми з видобутку вугілля, у галузь залучено інвестицій на 75 млн грн.

Завдання на 2010 рік з видобутку вугілля було виконано на 72%.