У газосховищах Львівщини закачано 8,3 млрд куб м газу

Львів. 10 лютого. УНІАН. У підземні газосховища Львівської області закачано 8,3 млрд куб м природного газу.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні економіки та інвестицій Львівської ОДА, така кількість закачаного газу гарантує безперебійне газопостачання як підприємствам регіону, так і його транзит до країн Європи.

Додамо, що минулого року на підприємствах газової галузі введено в експлуатацію 12 нових свердловин з приростом видобутку газу в обсязі 32,7 млн куб м, в стадії налагодження три компресорні станції (у Стрийському та Мостиському районах), які стабілізують видобуток газу з Гаївського, Східновицького і Любешівського газових родовищ.

Загалом в 2010 році видобуток природного газу на родовищах Львівської області склав 755,7 млн куб м, що на 3,9% (або 30,7 млн куб м) більше, ніж в 2009 році. Такого показника вдалося досягти, як зазначають в управлінні, за рахунок впровадження новітніх технологій видобутку газу.