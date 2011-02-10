Торік на стадіон та аеропорт держава виділила 1,9 млрд грн

Львів. 10 лютого. УНІАН. Минулого року на будівництво стадіону та реконструкцію аеропорту «Львів» до Євро-2012 з державного бюджету було виділено 1876,14 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні економіки та інвестицій Львівської ОДА, це у 8,5 разів більше, ніж за два попередні роки.

За інформацією управління, будівництво стадіону було профінансовано на 809,95 млн грн, реконструкція аеродрому львівського аеропорту – на 759,8 млн грн, нового аеровокзалу – на 500,3 млн грн.

Також у 2010 році завершено розробку проекту реконструкції існуючого аеровокзалу та зовнішніх інженерних мереж. Також було прийняте проектне рішення по будівництву нового автовокзалу в межах території аеропорту «Львів».

Як повідомляв УНІАН, з квітня 2010 року стадіон та аеропорт до Євро-2012 у Львові будує донецька фірма "Альтком". Зазначимо, що згідно із графіками підготовки Львова до Євро-2012 стадіон мають здати в експлуатацію в серпні, аеропорт – в жовтні 2011 року.