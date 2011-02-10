Львів’янка здобула 5 медалей на студентській Універсіаді

Львів. 10 лютого. УНІАН. У місті Ерзурум (Туреччина) відбулася 25 Всесвітня студентська Універсіада, де взяли участь збірні студентські команди 57 країн світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського державного університету фізичної культури, Україна на цих змаганнях завоювала 15 медалей (6 золотих, 5 срібних та 4 бронзові) та посіла ІІІ загально командне місце, поступившись збірним Росії та Південної Кореї. На Універсіаді аспірантка Львівського державного університету фізичної культури Катерина Григоренко завоювала 5 медалей (2 срібні та 3 бронзові) з лижних перегонів.

«Ми молили Бога, щоб ми завоювали хоча б одну медаль, а тут наша наполеглива Катерина виборола аж 5 медалей. Ми, звичайно, дуже пишаємося цим. В історії Львова такого ще не було. Дуже тішить те, що вся збірна України отримала 15 медалей, серед яких 5 медалей належить нашій спортсменці. Будемо надалі працювати і вже наступного року постараємось здобути золото», – відзначив ректор Львівського державного університету фізичної культури Євген Приступа.