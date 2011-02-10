Помер колишній голова Львівської ОДА Петро Олійник

Львів 10 лютого. УНІАН. Сьогодні в одній із клінік Австрії у віці 54 роки помер колишній голова Львівської облдержадміністрації Петро Олійник. П.Олійник кілька років лікувався від онкологічного захворювання, і якраз в одній із клінік Австрії проходив реабілітаційний курс.

У Львівській облдержадміністрації створено оргкомітет з поховання екс-губернатора. Організаційний комітет очолив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

П.Олійник був депутатом Верховної Ради України, під час виборчої кампанії 2004 року очолював штаб Віктора Ющенка у Львівській області. Після Помаранчевої революції призначений на посаду голови Львівської ОДА, яку обіймав три роки – з лютого 2005 року до лютого 2008 року.

У 2008 році Петро Олійник був радником третього Президента України Віктора Ющенка.

Народився Петро Олійник 10 липня 1957 року в м. Нова Варварівка, Анучинський район, Приморський край, СРСР.