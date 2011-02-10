Львівщина підпише угоду про співпрацю з Угорщиною

Львів. 10 лютого. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сьогодні зустрівся з Генеральним консулом Угорської Республіки в Ужгороді Йожефом Бачкаі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк подякував Генеральному консулу за ініціативу зустрічі: «Ми радо розвиватимемо наші культурні, економічні зв’язки. Ми гарантуємо представникам вашого бізнесу, які захочуть працювати у Львівській області, сприятливі умови для співпраці. Одне з основних завдань Президента України Віктора Януковича є створення сприятливого інвестиційного клімату. Нам цікавий ваш досвід у розвитку сільського господарства, енергозбереження».

Й. Бачкаі висловив сподівання на поглиблення співпраці у галузі туризму, культури, економіки: «Ми би хотіли запропонувати вам, щоб наш ансамбль пісні та танцю виступив на території Львівщини. Це початок. Культурні зв’язки обов’язково переростуть в економічну площину».

Своєю чергою голова М.Цимбалюк подякував за роботу почесному консулу Угорщини у Львові та голові Товариства угорської культури. М.Цимбалюк також повідомив, що у квітні цього року Львівщина планує підписати договір про співпрацю з однім із регіонів Угорщини, який є найбільш схожим за напрямками розвитку з Львівщиною: «Це сільське господарство, туризм, розвиток курортної сфери. Також можна провести у нас в області інвестиційний форум за участі представників угорського бізнесу».