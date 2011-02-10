Львів не розрахувався за автобуси до Євро-2012

Львів. 10 лютого. УНІАН. Львів – єдине місто, яке напередодні річниці підписання меморандуму, не розрахувалося за автобуси до Євро – 2012. Про це заявив УНІАН голова спостережної ради холдингу ЛАЗ Ігор Чуркін.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі холдингу Львівського автобусного заводу, Львівська міська рада досі не погасила заборгованість перед ЛАЗом у розмірі 25 млн. грн. за поставку партії автобусів до Євро–2012 у кількості 15 штук та 4,5 млн. грн. за два автобуси-гармошки, які були передані Львову ще у 2009 році.

«Через заборгованість Львова, яка на сьогодні становить майже 30 млн грн, на заводі ускладнилася ситуація із закупівлею комплектації, що, відповідно, впливає на розвиток виробництва», - наголосив Ігор Чуркін.

Разом з тим Ігор Чуркін прокоментував ситуацію щодо поставки сидінь ЛАЗу компанією «ВЕЕМ-Металавтопром».

«Не хочу обговорювати коректність будь-яких заяв, адже ситуація виглядає дивною. Представники фірми «ВЕЕМ-Металавтопром» жодного разу не давали продукцію на випробування, не проводили сертифікацію та презентацію своєї продукції. Нам досі не надані сертифікати на безпеку крісел, горючість та антивандальну стійкість. Натомість, у львівських ЗМІ представники фірми «ВЕЕМ-Металавтопром» заявляють про готовність постачати продукцію Львівському автобусному заводу», - зазначив голова спостережної ради холдингу.

Ігор Чуркін підкреслив, що Євро-2012 – це національний проект, тому тут йде мова про дуже велику відповідальність задіяних підприємств.

«Особливо, це стосується пасажирського транспорту – автобусів та тролейбусів, призначених для футбольного чемпіонату. Тому, на сьогодні Львівський автобусний завод використовує комплектацію провідних світових виробників. Зокрема ми працюємо із німецькою компанією DEUTZ, яка постачає нам двигуни. Компанія PAILTON (Великобританія) постачає рульове управління. Також, ми співпрацюємо із концерном ZF», - зазначив Ігор Чуркін.

Він розповів, що ZF Lenksysteme постачає ЛАЗу гідропідсилювачі, ZF Friedrichshafen – коробки передач, ZF Passau – ходову частину, ZF Sachs – амортизатори. У німецької компанії Konvekta ЛАЗ замовляє кондиціонери. Компанія Barum постачає колеса. А днями завод відвідала делегація компанії Bosch Rexroth, яка також постачає значну частину комплектації.

Загалом, 70% комплектації до продукції виробництва ЛАЗ є імпортною. Адже, ми створюємо продукт, який хочемо продавати у Європу. І коли, до прикладу, мер Львова Андрій Садовий вимагає у Львівського автобусного заводу надати термін гарантії на два роки, то ми надаємо таку гарантію. Більше того, сьогодні ЛАЗ готується збільшити термін гарантії на свою продукцію до 5 років. Тому, ми дуже серйозно підходимо до вибору постачальника комплектуючих, використовуючи кращу продукцію із всього світу. Це наша головна стратегія, від якої ми не відійдемо, - розповів голова холдингу ЛАЗ Ігор Чуркін.

«А якщо міський голова Андрій Садовий хоче купувати сидіння «ВЕЕМ-Металавтопром» та прагне, щоб компанія розвивалася, нехай спочатку оновить цими сидіннями транспорт своїх комунальних підприємств. Тоді мешканці міста змогли б оцінити різницю, а компанія «ВЕЕМ-Металавтопром» мала б змогу довести, що її сидіння не гірші за китайські, на рівні і навіть кращі», - зазначив Ігор Чуркін.

Він також додав, що в підготовці до Євро – 2012 необхідно використовувати найкращу продукцію, яка є максимально надійною.

«Це стосується і питання сидінь у автобусах. Адже, люди бачать та сприймають продукцію ЛАЗ передусім за рівнем комфорту та безпеки», - наголосив голова холдингу.